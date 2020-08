Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus ha colpito ad oggi più di 18 milioni di persone nel mondo, provocando oltre 700mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 7 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 09.40 – Oms: “Contagi tra i bambini aumentati di sette volte” – L’Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato nuovi dati sulla pandemia di Covid-19 in cui avverte che il numero di casi si è moltiplicato per sette tra bambini e neonati e per sei tra i giovani. “Questa tendenza può essere spiegata, tra gli altri, dai seguenti fattori: diagnosi precoce e test inizialmente incentrati sull’identificazione di casi con sintomi gravi, che si vedono più frequentemente tra le persone anziane; rilevamento di casi più lievi; test più estesi; epicentri di focolai che si spostano in Paesi con profili di età più giovane; o un aumento dei comportamenti a rischio dopo l’allentamento delle misure di distanziamento sociale”, ha affermato l’Oms nel nuovo rapporto citato da El Mundo.

Ore 07.00 – Il Messico supera la soglia dei 50mila morti, 3° Paese dopo Usa e Brasile – Il Messico ha superato la soglia dei 50mila morti per Covid-19, un record ben al di sopra delle previsioni del governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, su cui adesso piovono le critiche per la gestione della pandemia e per a crisi economica. A questo punto il Messico è il terzo Paese con più decessi al mondo, dopo gli Stati Uniti e il Brasile; e il bilancio è comunque ben al di sopra delle previsioni del governo, che a fine febbraio stimava che il numero di morti per la pandemia sarebbe stato compreso in una forchetta tra 6.000 e 30.000.A giugno, dopo misure volontarie di contenimento, il Messico ha progressivamente rilanciato le sue attività economiche e le prime previsioni sono andate in frantumi. Da allora, i numeri hanno continuato a salire.

Ore 06.30 – L’Africa supera il milione di contagi, 22mila decessi – L’Africa ha superato la soglia del milione di contagi da Covid-19 mentre registra poco più di 22 mila morti. Da notare che la pandemia continua a concentrarsi soprattutto in Sud Africa, il Paese che conta più della metà dei casi nel continente. Alle 23 ora italiana, l’Africa registrava 1.007.099 contagi; e di questi 22.034 hanno provocato decessi secondo i dati raccolti sulla base di informazioni fornite dai governi, dall’Unione Africana, dalle Nazioni Unite e dalla Johns Hopkins University. In Africa la pandemia procede, in generale, a ritmi moderati, ma il continente ha effettuato solo circa 8,8 milioni di test (di cui un terzo corrisponde solo al Sud Africa) per una popolazione totale di oltre 1,2 miliardi di abitanti. Un numero di test, dunque, insufficiente a fornire una risposta adeguata alla diffusione del coronavirus, ha avvertito l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Ore 06.00 – Il mondo supera i 19 milioni di casi – Il mondo ha superato i 19 milioni di contagi da Coronavirus: questo quanto risulta al conteggio dell’agenzia France Press.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Germania altri 1.045 casi, in totale oltre 213mila. In Germania sono stati registrati nelle ultime 24 ore 1.045 nuovi casi di Coronavirus, portando il totale a 213.067. Lo ha riferito il Robert Koch Institute (Rki), precisando che ci sono stati altri sette morti, per complessivi 9.175 decessi. Un numero così alto di contagi in 24 ore non veniva registrato dal 7 maggio. Ieri i nuovi casi erano 740. Da sabato nel paese sarà introdotto il test da Coronavirus per per chi arriva dalle zone a rischio Covid-19. “La pandemia non è andata via”, ha detto il ministro della Salute Jens Spahn in conferenza stampa. “C’è il rischio che il virus torni in Germania” con chi rientra dalle vacanze.

Fauci contraddice ancora Trump: “Siamo i peggiori, i numeri non mentono” – Gli Usa soffrono la pandemia “molto peggio di chiunque altro”. A dirlo è Anthony Fauci, il massimo esperto della task force della Casa Bianca sulla pandemia. “I numeri non mentono”, risponde Fauci a Trump, che in un’intervista aveva azzardato “siamo i migliori” a proposito della gestione della pandemia. Una considerazione smentita dai fatti. “Se guardiamo al numero dei contagi, dei morti, è veramente preoccupante”, sottolinea Fauci. “Ed è inaccettabile che ci sia ancora chi non ha accesso ai test”.

Allarme seconda ondata in Europa: boom di contagi in diversi Paesi – Nel Vecchio Continente è sempre più stringente la preoccupazione circa una “seconda ondata” del virus. La Francia, per esempio, ha segnato ieri un nuovo record di contagi da due mesi a questa parte: sono quasi 200 mila le persone contagiate. Non a caso, nel Paese la mascherina è di nuovo obbligatoria all’aperto nelle aree più frequentate di Tolosa, di Toures e di Blois, mentre si attendono misure analoghe nella stessa Parigi e in altre città. Cresce la paura di un “ritorno” del virus anche nei Paesi Bassi: indossare la mascherina è già obbligatorio nel quartiere ‘a luci rosse’ di Amsterdam e nelle principali zone commerciali di Rotterdam. Preoccupazione anche per l’aumento dei nuovi casi di contagio in Belgio: significativamente, il ministero degli Esteri della Germania ha inserito anche Anversa – dove si registrano oltre 50 nuove infezioni per 100 abitanti nei sette giorni – tra le “zone a rischio”, chiedendo a chi arriva da quell’area di sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni, a meno che non si disponga di un tampone Covid negativo. Continuano ad allarmare anche i nuovi contagi in Spagna, dove si sono registrati quasi 1800 casi in 24 ore. Si tratta del dato più alto dall’inizio del lockdown. Infatti, la Svizzera ha inserito la Spagna tra i Paesi di ritorno dai quali è obbligatorio sottoporsi ad una quarantena di 10 giorni. Sono esclusi i viaggiatori di ritorni dalle Baleari e dalle Canarie. Per quanto riguarda la Germania, continua ancora il trend al rialzo: stando alle cifre del Robert Koch Institut, nelle 24 ore sono 741 i nuovi contagi, con 12 decessi.

