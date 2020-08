Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 6 agosto: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 6 agosto 2020.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 12.694 (+48 rispetto ieri). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 402 nuovi casi (di cui 118 in Lombardia), portando così il totale dei contagi da inizio pandemia a quota 249.204. Tra ieri e oggi si segnalano 6 morti: il totale delle vittime in Italia sale quindi a 35.187. I guariti sono 201.232 (+744 rispetto a ieri).

I ricoverati con sintomi sono 762 (-2), i pazienti in isolamento domiciliare sono 11.890 (+49) e quelli in terapia intensiva sono 42 (+1). Oggi sono stati effettuati 58.673 tamponi, a fronte dei 56.451 di ieri.

I casi in Lombardia

Sono 118 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia, un numero maggiore rispetto alla settimana precedente ma comunque in calo se confrontato con i dati di ieri (138). Di questi nuovi contagi 18 sono ‘debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologici. Secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano della regione, i decessi sono 5, così come il giorno precedente. I ricoveri non in terapia intensiva salgono di 4 unita’ a 168, mentre nessun nuovo ingresso si registra in terapia intensiva. I tamponi effettuati sono stati 8.979. I guariti/dimessi sono in deciso aumento 74.080 (+208) di cui 72.634 guariti e 1.446 dimessi.

