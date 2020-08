Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono ancora 12.646 gli attualmente positivi al Coronavirus in Italia con il virus che finora ha contagiato 248.803 persone, provocando 35.181 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, giovedì 6 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Focolaio a Pavullo (Modena): 7 contagiati dopo un matrimonio – Focolaio di Coronavirus a Pavullo, in provincia di Modena. Sette persone sono rimaste contagiate e altre 200 sono state sottoposte a tampone dopo un matrimonio a cui ha partecipato una persona infetta come invitato. L’infezione si è trasmessa tra alcuni dei partecipanti, che dopo la cerimonia hanno pranzato assieme in un ristorante. Il bilancio dei contagiati potrebbe salire nelle prossime ore, quando si conoscerà l’esito di tutti i tamponi.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Conte: “Sì all’allentamento di alcune restrizioni” – In un’intervista al Corriere della Sera, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte apre alla possibilità di allentare alcune restrizioni nel nuovo decreto che firmerà nei prossimi giorni. In particolare, il premier è intenzionato ad allentare le misure per quanto riguarda i convegni e le navi da crociera. Queste ultime “devono ricominciare a viaggiare perché il turismo è un pezzo fondamentale della nostra economia”. Conte non è invece intenzionato a riaprire le discoteche: “Ma ballare tutti appiccicati come si fa? Questo non è tornare a vivere, è rischiare troppo”.

L’Italia è “accerchiata”: risalgono i contagi nell’Ue – La curva dei contagi di Coronavirus in Europa appare davvero preoccupante specie se guardata dall’Italia. Il Belgio annuncia la seconda ondata, in Germania si impenna il numero dei contagi, la Romania viaggia su una media di oltre mille casi al giorno. Secondo l’Oms, la linea del ministro Speranza è “fonte di ispirazione per gli altri Paesi che stanno imparando e agendo sulla base dell’esperienza italiana”. In Francia il presidente Macron lancia l’ennesimo appello per l’uso della mascherina che presto potrebbe diventare obbligatoria a Parigi. L’Europa ha paura e si avvia ancora in ordine sparso a fronteggiare l’incognita del nemico invisibile la cui entità, stando ai segnali, si conoscerà ben prima dell’autunno.

Enac contro Ryanair: “Non rispetta norme anti-Covid” – L’Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, minaccia di sospendere i voli della Ryanair in Italia se la compagnia aerea irlandese continuerà a non rispettare le norme anti-Covid. L’avvertimento è arrivato attraverso una lettera che l’ente ha inviato all’omologa autorità irlandese in cui si spiega che vi sono state “ripetute violazioni delle norme sanitarie anti Covid-19, in vigore, disposte dal Governo italiano a protezione della salute dei passeggeri” e che se la compagnia aerea non vi porrà rimedio, l’ente imporrà “la sospensione di ogni attività di trasporto aereo negli scali nazionali, chiedendo al vettore di provvedere, contestualmente, alla riprotezione di tutti i passeggeri già in possesso di titolo di viaggio”.

l bollettino di ieri. Le persone positive al Coronavirus in Italia sono 12.646 (+164 rispetto ieri). Si sono registrati 384 nuovi casi, portando così il totale dei contagi da inizio pandemia a quota 248.803. Tra ieri e oggi si segnalano 10 morti: il totale delle vittime in Italia sale quindi a 35.181. I guariti sono 200.976 (+ 210 rispetto a ieri). Qui il bollettino completo.

