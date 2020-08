Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus ha colpito ad oggi più di 18 milioni di persone nel mondo, provocando oltre 700mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 6 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Allarme seconda ondata in Europa: boom di contagi in diversi Paesi – Nel Vecchio Continente è sempre più stringente la preoccupazione circa una “seconda ondata” del virus. La Francia, per esempio, ha segnato ieri un nuovo record di contagi da due mesi a questa parte: sono quasi 200 mila le persone contagiate. Non a caso, nel Paese la mascherina è di nuovo obbligatoria all’aperto nelle aree più frequentate di Tolosa, di Toures e di Blois, mentre si attendono misure analoghe nella stessa Parigi e in altre città. Cresce la paura di un “ritorno” del virus anche nei Paesi Bassi: indossare la mascherina è già obbligatorio nel quartiere ‘a luci rosse’ di Amsterdam e nelle principali zone commerciali di Rotterdam. Preoccupazione anche per l’aumento dei nuovi casi di contagio in Belgio: significativamente, il ministero degli Esteri della Germania ha inserito anche Anversa – dove si registrano oltre 50 nuove infezioni per 100 abitanti nei sette giorni – tra le “zone a rischio”, chiedendo a chi arriva da quell’area di sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni, a meno che non si disponga di un tampone Covid negativo. Continuano ad allarmare anche i nuovi contagi in Spagna, dove si sono registrati quasi 1800 casi in 24 ore. Si tratta del dato più alto dall’inizio del lockdown. Infatti, la Svizzera ha inserito la Spagna tra i Paesi di ritorno dai quali è obbligatorio sottoporsi ad una quarantena di 10 giorni. Sono esclusi i viaggiatori di ritorni dalle Baleari e dalle Canarie. Per quanto riguarda la Germania, continua ancora il trend al rialzo: stando alle cifre del Robert Koch Institut, nelle 24 ore sono 741 i nuovi contagi, con 12 decessi.

Ore 06.30 – Negli Usa 1.262 vittime e 54 mila casi in 24 ore – Sono 1262 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti: stando all’ultimo conteggio della Johns Hopkins University, sono oramai oltre 4,8 milioni i casi confermati di contagio da Covid-19 negli Usa, mentre il numero delle vittime arriva a 157.930. Secondo l’ateneo americano, ieri si sono registrati 54 mila nuovi contagi in un solo giorno. In pratica, il Paese risulta oggi essere il più colpito dalla pandemia in termini assoluti, anche se il presidente Donald Trump in una conferenza stampa ha voluto affermare che il virus starebbe “svanendo”. A detta degli esperti, l’epidemia da Covid-19 sta vivendo una nuova recrudescenza negli Stati Uniti a partire da giugno, fenomeno che sta colpendo in particolari molti Stati nel Sud e nell’Ovest del Paese. Solo in Florida si sono registrati oltre mezzo milione di infezioni.

Ore 06.00 – Usa, Trump: “Penso che il vaccino arrivi prima di fine 2020” – “Stiamo facendo importanti progressi per quanto riguarda lo sviluppo di un vaccino” contro il coronavirus. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump durante una conferenza stampa a Washington. “Penso che avremo il vaccino prima della fine dell’anno, forse molto prima della fine dell’anno”, ha affermato ancora Trump. “E’ importante anche il distanziamento sociale”, ha detto ancora il capo della Casa Bianca, “ed è importante isolarsi da gruppi a rischio per combattere questo virus così terribile”, nei confronti dei quali gli Usa stanno però ottenendo “grandissimi successi”.

Usa: New York ‘si chiude’, check-point Covid-19 a ponti e tunnel. Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha annunciato che sono stati istituite zone di controllo per il Covid-19 nei punti di ingresso-chiave alla città, in modo da garantire che chi arriva da Stati dove il nuovo coronavirus ha un alto tasso di contagio e trasmissione rispetti le norme di quarantena previste dallo Stato. New York avrà check-point di controllo Covid ai ponti e ai tunnel di ingresso nella città.

Usa, Biden non andrà alla convention Milwaukee – L’ex vicepresidente Usa, Joe Biden, probabilmente non andrà alla convention del partito Democratico a Milwaukee, per accettare la nomination nella corsa alla Casa Bianca, a causa delle persistenti preoccupazioni legate alla diffusione del coronavirus. Lo riferisce l’agenzia Bloomberg. Anche il presidente Donald Trump ha dichiarato che “probabilmente” terrà il suo discorso di investitura del Gop direttamente dalla Casa Bianca.

Francia: in crescita i pazienti Covid in terapia intensiva – In Francia torna a crescere il numero dei pazienti da coronavirus in terapia intensiva. Lo rende noto il ministero alla Sanità francese, specificando che sono aumentati per due giorni di seguito, ovvero di 4 unità a 388. Nelle scorse 16 settimane il numero era costantemente diminuito. A detta delle autorità sanitarie, sono 1039 le nuove infezioni da Covid nel Paese, 2 i decessi.

Coronavirus ultime notizie – Usa, 1.302 vittime in 24 ore – Altre 1,302 vittime a causa del Coronavirus riportate dalla Johns Hopkins University nel giro di 24 ore. In tutto si tratta di 156,668 morti dall’inizio della pandemia. “I nostri sforzi per contenere il contagio stanno funzionando”, ha spiegato il presidente americano, Donald Trump.

