Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia prova lentamente a tornare a una lenta e graduale normalità, incoraggiata anche dai numeri inerenti all’epidemia di Coronavirus, che migliorano di giorno in giorno. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile, infatti, sono 38.429 le persone attualmente positive, 33.689 i decessi e 161.895 i guariti per un totale di 234.013 casi registrati nel nostro Paese. Qui le ultime notizie sulla pandemia nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, venerdì 5 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 8,40 – Le regole da rispettare al mare – A stabilire i nuovi paletti è il Rapporto dell’Istituto superiore di Sanità: da evitare in ogni modo assembramenti e affollamenti tra le persone, scarse invece le possibilità che il virus si trasmetta in acqua. In ogni caso “è possibile prevedere la sospensione, a carattere cautelativo, della balneazione qualora i dati storici di monitoraggio segnalino l’area come interessata, direttamente o indirettamente, dalla presenza di reflui non depurati, scarichi illeciti e/o contaminazione da fosse settiche, che possono influenzare la qualità delle acque nell’area di balneazione”. (Qui la notizia completa).

Ore 7,30 – Scuole aperte a settembre – La Camera delibera la seduta fiume sul decreto scuola per evitare che decada. Conte: lezioni in sicurezza e in presenza. Sindacati confermano lo sciopero l’8 giugno. Lucia Azzolina offre il primo riassunto delle sue intenzioni sul ritorno a settembre. “Abbiamo preso in considerazione due opzioni”. La prima ipotizza un contagio “meno veloce” e la seconda, invece, una situazione epidemiologica “che necessita di mantenere misure di distanziamento”. A seconda dello stato del virus, per dare sicurezza agli studenti si potranno prevedere “pannelli in plexiglass nelle aule a compartimentare i banchi” e, se necessario, “pensare a tensostrutture e opere di edilizia leggera nelle aree esterne degli istituti scolastici”.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Ministero Salute, stop limite partecipanti ai funerali. Tornano consentiti i funerali, senza più il limite di 15 persone “aventi titolo”, cioè congiunti del defunto, ma sempre con prudenza, distanze e mascherine. ​Lo prevede una nuova circolare del ministero della Salute, che contiene un aggiornamento delle precedenti indicazioni ​riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione.

Spadafora: “Finale Coppa Italia il 17 giugno” – “Le due semifinali di Coppa Italia sono stat anticipate: si giocheranno il 12 e il 13 giugno. La finale il 17 giugno”. Lo ha detto il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora in una diretta Facebook.

Il bollettino della Protezione Civile – Sono 38.429 (-868) le persone attualmente positive, 33.689 (+88) i decessi e 161.895 (+957) i guariti, per un totale di 234.013 (+177) casi: è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Dei 38.429 positivi, 5.503 (-239) sono ricoverati in ospedale, 338 (-15) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 32.588 (-614) si trovano in isolamento domiciliare. Continua anche oggi il decremento degli attuali positivi che calano di ulteriori 868 unità (ieri il dato registrato era stato di -596 rispetto al giorno precedente). Oggi purtroppo si registrano 88 morti (ieri erano stati 71), mentre sono 957 i guariti (ieri erano stati 846). Nel computo dei casi totali si registrano 177 nuovi casi (ieri erano stati 321) con la Lombardia che resta la Regione con il maggior numero dei casi, seppur con “soli” 84 nuovi casi. Si conferma anche oggi, inoltre, il decremento dei ricoveri in ospedale, che diminuiscono di ulteriori 239 unità (ieri erano stati -174), e anche quello delle persone che necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva. Oggi, infatti, il numero inerenti ai ricoverati in terapia intensiva scende di altre 15 unità (il dato di ieri era di -55). Scende anche il numero di coloro che si trovano in isolamento domiciliare: -614 rispetto ai -367 registrati ieri. Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati realizzati 49.953 test a fronte dei 37.299 tamponi effettuati ieri e dei 52.159 dell’altro ieri. Il bollettino della Protezione Civile.

Negativo paziente sospetto a Codogno – È risultato negativo al tampone il paziente sospetto Covid che questa mattina si era presentato al pronto soccorso di Codogno, in provincia di Lodi, che aveva appena riaperto dopo oltre 100 giorni. Lo riferisce all’Agi una fonte ospedaliera. Leggi qui la notizia completa.

Da febbraio ad aprile in Italia un morto su 10 per Coronavirus – Nei mesi di febbraio, marzo e aprile in Italia oltre un decesso su 10 è stato per Coronavirus. È quanto rileva oggi il secondo rapporto Istat-Iss sull’impatto dell’epidemia di Covid-19 sulla mortalità, secondo cui “rispetto alla mortalità per il complesso delle cause, i decessi Covid-19 riportati alla Sorveglianza integrata risultano pari all’11 per cento dei decessi totali avvenuti nel periodo dal 20 febbraio al 30 aprile 2020”. Se si considerano le tre aree di diffusione “essi sono in media il 19 per cento del totale dei decessi nelle province a diffusione ‘alta’, il 6 per cento nelle province a diffusione ‘media’ e il 2 per cento in quelle a diffusione ‘bassa’”.

Arcuri: al 31 dicembre potrà aver fatto i tamponi 1 italiano su 3

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Codogno, primo caso di sospetto Covid (poi negativo) nel pronto soccorso riaperto dopo 100 giorni / 2. Chi decide sulle zone rosse? La legge dice che su Alzano e Nembro hanno torto sia Conte sia Fontana / 3. Fontana: “Io più prudente di Zaia sul Coronavirus”

4. Brusaferro: “No a uso eccessivo di disinfettanti per il Coronavirus e al riuso delle mascherine chirurgiche” / 5. “Salvate il soldato Restaurant: un locale su due rischia la chiusura. E le bistecche italiane spariranno uccise dalla burocrazia sanitaria” / 6. In Grecia viene fatto un tampone a chiunque atterri, in Italia nessun controllo da zone a rischio

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Le regole da rispettare quest'estate al mare Ottaviano, ragazza trascinata in auto e massacrata di botte Coronavirus, uno studio cinese ‘sgonfia’ la cura con il plasma. De Donno s’arrabbia