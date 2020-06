Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Ammontano a oltre 6 milioni e mezzo i casi di Coronavirus nel mondo, mentre sono poco meno di 400mila le persone decedute a causa del Covid-19. Il virus, che ha avuto origine in Cina, si è rapidamente diffuso in tutto il globo, mentre attualmente sembra avere il suo epicentro in America Latina. Qui le ultime news sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi venerdì 5 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 8,30 – Brasile supera l’Italia per numero di decessi – Il Brasile supera l’Italia per numero di decessi a causa del Coronavirus, diventando il terzo Paese nella classifica mondiale. Le 1.473 morti nelle ultime 24 ore hanno aggravato il bilancio a 34.021 decessi su 614.941 contagi. In Italia i morti risultano 33.689 e i casi.

Ore 7,00 – Messico, record di oltre mille morti in 24 ore – In Messico si è registrata la cifra record di 1.092 morti nelle ultime 24 ore per complicanze legate al Covid-19, portando a 11.729 il totale delle vittime. Lo ha reso noto il vice ministro della Sanità messicano Hugo Lopez-Gatell, aggiornando a 101.238 il totale dei contagi, con un aumento di 3.912 rispetto a ieri. Lopez-Gatell ha spiegato che in Messico è stato raggiunto il picco dell’infezione e che è necessario continuare ad adottare misure di precauzione. Questa settimana il Messico è entrato nella seconda fase di quella che ha definito una “nuova normalità”, con la graduale riapertura di alcuni settori considerati “fondamentali” per riattivare l’economia del Paese, come il settore delle costruzioni, dei trasporti e delle miniere.

Svezia: si a spostamenti interni dal 13 giugno – Dal 13 giugno in Svezia saranno ammessi gli spostamenti interni per andare nelle seconde case o visitare i parenti per coloro che non mostrano sintomi del Coronavirus, nonostante un’impennata di casi. Lo ha annunciato il premier Stegan Lofven, sottolineando che l’allentamento delle misura non significa che “il pericolo sia passato e che la vita sia tornata alla normalità, altre restrizioni restano in vigore”.

Spagna: 56 morti in una settimana – In Spagna sono stati registrati altri 195 casi di Coronavirus, in calo rispetto a ieri, per un totale di 240.660. Quanto al numero dei morti, ce ne sono stati altri 5 per 27.133 complessivi.

Von der Leyen: “Vaccino è diritto universale” – “I vaccini salvano vite umane solo se chiunque bisogno può accedervi, specialmente nelle regioni più vulnerabili del mondo: ecco perché il lavoro di Gavi è così importante e perché la Commissione sta impegnando 300 milioni di euro per aiutare a sviluppare un vaccino accettabile”. È quando dichiarato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un video messaggio prima del Vertice globale sui vaccini di Londra. “Vaccinazione significa libertà dalla paura, il vaccino è un diritto universale per tutto il genere umano” ha poi dichiarato Ursula von der Leyen.

Stati Uniti, senza lavoro 42 milioni di persone – Continuano ad arrivare cifre allarmanti sugli effetti sul mondo del lavoro negli Stati Uniti della pandemia di Coronavirus. Negli Usa i sussidi settimanali di disoccupazione sono saliti a quota 1,87 milioni, portando il totale dei senza lavoro americani a oltre 42 milioni di unità dall’inizio dell’emergenza Covid. Gli analisti si aspettavano un incremento di 1,8 milioni di unità. La settimana scorsa le richieste erano salite di 2,1 milioni e i senza lavoro si erano attestati a 40,7 milioni. Il dato sui sussidi resta preoccupante ma tende a diminuire ed è inferiore agli oltre 6 milioni raggiunti tra la fine marzo e i primi di aprile.

La Bce aumenta il piano d’acquisti anti-Covid con altri 600 miliardi – La Banca Centrale Europea ha deciso di ampliare il piano d’acquisto di titoli in funzione anti-emergenza Covid con ulteriori 600 miliardi di euro per un totale di 1.350 miliardi. La Bce estende anche l’orizzonte del programma, il cosiddetto Pepp (Pandemic emergency purchase programme), con il termine previsto che da fine 2020 arriva a tutto giugno 2021. “In ogni caso – si legge nel comunicato – il Consiglio direttivo effettuerà acquisti netti di attivi nell’ambito del Pepp fino a quando non giudicherà che la fase di crisi del Coronavirus sia terminata”. “I pagamenti del capitale in scadenza dei titoli acquistati nell’ambito del Pepp saranno reinvestiti fino alla fine del 2022. In ogni caso, il futuro roll-off del portafglio Pepp sarà gestito per evitare interferenze con un’appropriata posizione monetaria”.

In Turchia altri 24 morti: “Non avremo nuova ondata” – “Non credo ci sarà una seconda ondata di contagi ora”. E’ ottimista il ministro della Salute turco, Fahrettin Koca, a fronte del lento, ma costante calo del numero dei decessi e dei casi di coronavirus in Turchia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 867 nuovi contagi, dopo i 786 di ieri e gli 827 di lunedi, e altri 24 morti, stesso numero di lunedì, uno in più del giorno precedente. Fermo a circa 30 mila il numero dei positivi al virus nel Paese. Numeri che rivelano un calo rispetto all’andamento delle ultime due settimane, in cui la media è stata di 28 morti al giorno e che consolidano un andamento che rende ottimista il ministro.

Germania, nuovo focolaio a Gottinga a causa di una festa – Un nuovo focolaio di Coronavirus a Gottinga, in Bassa Sassonia, ha portato alla chiusura delle scuole della città per questa settimana. Lo riferisce la Dpa. E’ la prima volta che si torna a chiudere le scuole in un’area della Germania dalla fine del lockdown. A partire dal 23 maggio scorso, quindi a lockdown già concluso, si sono registrate 80 nuove infezioni da Coronavirus nella città universitaria tedesca in seguito ad una festa privata tra famiglie dove non si sono rispettate regole e distanze. Le famiglie in questione hanno celebrato la festa dello zucchero, evento che chiude il Ramadan islamico, alla fine di maggio. La chiusura delle scuole è un provvedimento preso in via precauzionale che ha anche scatenato le polemiche dei cittadini, che criticano il fatto che il comportamento sbagliato di alcuni alla fine penalizzi tutti. E anche a Berlino il ministro della Salute Jens Spahn ha messo in guardia dai party, dopo la grande manifestazione sui canotti nel canale di Kreuzberg, dove almeno 1.500 giovani hanno lanciato una protesta “per la cultura rave” nel weekend.

Brasile, triste record: 1.349 morti in un giorno – Il Brasile registra il record di 1.349 decessi in un solo giorno di decessi di persone contagiate dal Coronavirus, per un numero totale di vittime che sale a 32.548. Il giorno precedente i morti erano stati 1.262. Il Brasile si conferma il quarto Paese al mondo con il maggior numero di morti dopo Usa, Regno Unito e Italia.

