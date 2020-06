Coronavirus, la Lombardia preoccupa ancora: nuovo aumento dei contagi

Coronavirus: oggi 518 nuovi contagi, ma 402 sono in Lombardia

Sono 518 i nuovi contagi di Coronavirus (qui le ultime notizie sull’epidemia) registrati oggi, venerdì 5 giugno 2020, in Italia: ben 402, però, sono stati registrati in Lombardia, la Regione d’Italia più colpita dal Covid-19 e che continua a far paura nonostante i casi stiano diminuendo un po’ ovunque (qui tutti gli ultimi dati diffusi dalla Protezione Civile), anche all’interno della Regione stessa. I casi di Coronavirus in Lombardia sono quasi triplicati rispetto a ieri, quando erano stati registrati 84 nuovi contagi, e rappresentano il 77,6% del totale nazionale. A pesare sono soprattutto i numeri dei tamponi. Oggi, infatti, sono stati effettuati oltre 19mila tamponi contro i 3.410 di 24 ore fa.

I 402 nuovi casi registrati oggi in Lombardia portano il totale dei casi registrati nella Regione a 89.928. Oggi, inoltre, sono stati registrati altri 21 decessi, che portano il totale dei morti dall’inizio dell’epidemia a 16.222, all’incirca la metà (33.774) di quelli registrati nel territorio nazionale. Diminuiscono, tuttavia, i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che oggi calano di 5 unità, mentre aumentano di 6 unità i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi. Oggi, inoltre, si registrano 752 guariti, che portano il totale a 53,853, mentre gli attuali positivi in Lombardia sono 19.853.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

