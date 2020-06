Prenotazioni, mascherine e distanze: le regole al mare per quest’estate

Sarà senz’altro un’estate diversa dal solito quella che ci apprestiamo a vivere. Il Coronavirus, infatti, cambierà almeno in parte le vostre abitudini anche mentre saremo in spiaggia, per evitare un nuovo aumento dei contagi. Per questo tutti dovranno rispettare alcune regole di sicurezza, basate sempre sul distanziamento sociale.

A stabilire i nuovi paletti è il Rapporto dell’Istituto superiore di Sanità: da evitare in ogni modo assembramenti e affollamenti tra le persone, scarse invece le possibilità che il virus si trasmetta in acqua. In ogni caso “è possibile prevedere la sospensione, a carattere cautelativo, della balneazione qualora i dati storici di monitoraggio segnalino l’area come interessata, direttamente o indirettamente, dalla presenza di reflui non depurati, scarichi illeciti e/o contaminazione da fosse settiche, che possono influenzare la qualità delle acque nell’area di balneazione”.

Gli stabilimenti

Il consiglio base dato dall’Iss è quello di far prenotare l’accesso, per fasce orarie, “in modo da prevenire assembramenti”. I proprietari degli stabilimenti, inoltre, devono segnare e conservare per 14 giorni i nomi dei propri clienti, come già avviene per bar e ristoranti. Negli stabilimenti, inoltre, dovranno essere presenti cartelloni che ricordino le regole da seguire, e in spiaggia dovranno essere disposti percorsi dedicati, per regolare gli spostamenti.

Non solo. Tra le regole per un’estate al mare in sicurezza, prima dell’ingresso in spiaggia dovrà essere misurata sia ai bagnanti che al personale la temperatura, “con interdizione di accesso se questa risulta superiore ai 37,5°C”. Vietata inoltre “qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti, quali, tra l’altro, attività di ballo, feste, eventi sociali, degustazioni a buffet, ecc.; sono vietati altresì gli eventi musicali con la sola eccezione di quelli esclusivamente di ‘ascolto’ con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale”.

C’è poi il tema delle distanze: ombrelloni e lettini dovranno avere una distanza di almeno un metro tra persone “non appartenenti allo stesso nucleo familiare o a questo assimilabile”. E ancora arredi, cabine, aree comuni dovranno essere puliti ogni giorno. Il regolamento prevede anche la disinfezione di sdraio, lettini, sedie e attrezzature per galleggianti, oltre ai servizi igienici. I gestori devono anche fare in modo di “limitare la promiscuità nell’uso di qualsiasi attrezzatura da spiaggia, possibilmente procedendo all’identificazione univoca di ogni attrezzatura per evitare ogni possibile scambio accidentale”.

Le regole al mare per i bagnanti

In ogni caso bisognerà rispettare il distanziamento tra le persone di almeno un metro, anche mentre si è in acqua a fare il bagno. Si legge infatti nel Regolamento che la distanza va rispettata “nel corso di ogni permanenza e attività su arenili e scogliere, e in acqua, nel corso della balneazione, e dell’utilizzo di docce e servizi igienici, ad esclusione di persone dello stesso nucleo familiare o a questo assimilabile”. Infine necessario l’uso di mascherine “quando le misure di distanziamento siano di difficile mantenimento”.

