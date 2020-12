CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Ieri in Italia sono stati superati i due milioni di casi di Coronavirus da inizio pandemia. Intanto è scattata la zona rossa in tutto il Paese che resterà in vigore fino al 6 gennaio, ad eccezione di quattro giorni di pausa dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, venerdì 25 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

CORONAVIRUS: LA DIRETTA

Ore 7,50 – Natale: a Brescia, nei covid hotel si festeggia con videochiamate – Il Natale è sempre Natale anche se lo si passa in una camera d’albergo isolati perché positivi. Lo sanno ai Covid-hotel del bresciano dove le giornate di festa sono scandite dai riti del contagio con videochiamate a sostituire gli abbracci. In provincia di Brescia sono quattro gli alberghi usati per l’isolamento dei positivi asintomatici. Sul Garda a Casa Bonotto di Desenzano in un piccolo appartamento passeranno il Natale madre e figlio di 13 anni. Lei, Sidra di 38 anni, e lui Azan di 13, hanno dovuto lasciare casa perché non avevano spazio per isolarsi. “Sarà un Natale più triste ma passerà – racconta la donna -. Tutto sommato siamo fortunati almeno io e mio figlio possiamo stare insieme. Penso a chi sta peggio di noi, a chi è in ospedale”.

Ore 7,15 – Papa: non piangiamoci addosso e usciremo dal tunnel – Il “tenero pianto” di Cristo bambino “”ci fa capire quanto sono inutili tanti nostri capricci. E ne abbiamo tanti. Il suo amore disarmato e disarmante ci ricorda che il tempo che abbiamo non serve a piangerci addosso, ma a consolare le lacrime di chi soffre”. Lo ha detto Papa Francesco nell’omelia della Messa di Natale. “Sorella, fratello, non perderti d’animo”, rassicura il Pontefice: “Hai la tentazione di sentirti sbagliato? Dio ti dice: ‘No, sei mio figlio!’. Hai la sensazione di non farcela, il timore di essere inadeguato, la paura di non uscire dal tunnel della prova? Dio ti dice: ‘Coraggio, sono con te’. Non te lo dice a parole, ma facendosi figlio come te e per te, per ricordarti il punto di partenza di ogni tua rinascita: riconoscerti figlio di Dio, figlia di Dio”.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Covid, 18.040 nuovi casi e 505 morti: il bollettino del 24 dicembre – Sono 18.040 i nuovi positivi, con 193.777 tamponi effettuati registrati il 24 dicembre in Italia. Superati i due milioni di casi registrati da inizio epidemia. Secondo i dati del ministero della Salute: sono ora 2.009.317. E il tasso di positività che ieri era dell’8,3% (8,28% per la precisione) oggi è salito al 9,3%. Le vittime sono 505. (Qui il bollettino)

Puglia, individuato caso con variante inglese – “Abbiamo individuato il primo caso pugliese Covid con un ceppo che presenta la cosiddetta variante inglese. Il risultato di questo lavoro è il frutto di una collaborazione tra i servizi territoriali, laboratorio del Policlinico di Bari centro di riferimento regionale e l’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata”: lo ha comunicato l’assessore pugliese alla Sanità Pier Luigi Lopalco. “Il tampone è stato prelevato da una pugliese di rientro dal Regno Unito il 19 dicembre scorso – ha spiegato l’assessore – La cosiddetta variante inglese desta la nostra attenzione dal punto di vista scientifico, ma allo stato non deve destare preoccupazione nei cittadini, perché è necessario prima verificare se sia effettivamente più contagiosa o meno rispetto alle varianti già in circolazione. Il sistema di sorveglianza che noi abbiamo messo in atto si sta dimostrando efficace a identificare e isolare tempestivamente questi casi. La sorveglianza molecolare è sempre utile ad analizzare le dinamiche di diffusione del virus. In Puglia, ad esempio, a partire dalla fine dell’estate il ceppo spagnolo è stato quello predominante, introdotto in regione dai turisti pugliesi di rientro dalla Spagna”.

Fnomceo, 270 medici morti, 91 nella seconda ondata – Mario Avano, medico di medicina generale di Napoli; Filippo Fard, medico del 118 di Modena; Mario Della Calce, medico di medicina generale di Napoli; Enzo Santilli, pediatra ospedaliero da poco in pensione; Roberto Trezzi, medico di medicina generale di Sesto San Giovanni, Milano; Giuseppe Galvagno, medico di medicina generale di Catania. Sono i loro gli ultimi nomi sul memoriale che la Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, pubblica sul suo sito in onore dei medici morti per il Covid, elenco che supera oggi la soglia delle 270 vittime. Di loro, 91 – per la maggior parte medici di medicina generale – sono stati vittima della seconda ondata.

Rezza, in aree più colpite maggiori restrizioni – “Per la seconda settimana consecutiva, tende a salire l’Rt a livello nazionale, e si fissa intorno a 0,9. L’incidenza di nuovi casi di Covid 19 nel nostro paese, scende leggermente ma è ancora molto elevata, soprattutto in alcune aree del Paese”.Lo ha detto il direttore generale del Dipartimento di prevenzione del ministero della Salute Giovanni Rezza nel video messaggio dopo la conferenza stampa sul report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. “Purtroppo – ha aggiunto – il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva e’ ancora al di sopra della soglia critica. Per questi motivi, è bene continuare a mantenere dei comportamenti prudenti soprattutto in questo periodo di festività. E nelle aree del Paese maggiormente colpite, si può considerare l’opportunità di misure maggiormente restrittive”.

Vaccino, Ema: “Pubblicato foglietto illustrativo in italiano” – L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha pubblicato questa mattina la traduzione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea, compreso l’italiano, del rapporto di valutazione e del foglietto illustrativo relativi al vaccino anti-coronavirus prodotto da Pfizer e BioNTech. Le informazioni tradotte sono ora disponibili sul sito dell’Ema.

Bozza Iss: Veneto a rischio alto per la terza settimana consecutiva – La Regione Veneto “ha un Rt puntuale compatibile con uno scenario tipo 2 e si colloca per la terza settimana consecutiva a rischio alto con una incidenza estremamente elevata”. E’ quanto si legge nella bozza del monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità, che sottolinea: “Questo desta particolare preoccupazione, pertanto nuovamente si esorta ad applicare con urgenza le misure previste per questo livello di rischio nel documento ‘Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale’ trasmesso con Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 Prot. 32732”.

Recovery: bozza, nel Piano di ripresa 196 miliardi per 52 linee progettuali – “Per quanto riguarda il Dispositivo europeo di Ripresa e Resilienza che finanzia il Piano di Ripresa e Resilienza dell’Italia, il nostro Paese nel periodo 2021-26 potrà accedere a circa 65,4 miliardi di euro di sovvenzioni e 127,6 miliardi di euro di prestiti, ovvero 193 miliardi complessivamente, che il governo intende utilizzare appieno”. E’ quanto si legge nella bozza del Piano di Ripartenza e resilienza a cui sta lavorando il governo. “In aggiunta al Dispositivo di ripresa e resilienza, il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia sarà anche supportato da altri dispositivi che compongono il Next generation Eu. Fra di essi, la componente più rilevante rilevante è rappresentata dal ReactEu, che prevede risorse complessive pari a 47,5 miliardi a valori 2008”. Nelle tabelle che accompagnano la bozza si parla di 196 miliardi di risorse totali, che andranno a finanziare 52 linee progettuali.

Leggi anche: 1. “Mi hanno picchiato e minacciato. In Libia ho pensato di morire”, a TPI parla uno dei pescatori di Mazara del Vallo; // 2. Emma, tra le prime italiane a sottoporsi al vaccino negli Usa, a TPI: “È la luce in fondo al tunnel”; // 3. Autocertificazione Natale 2020, ecco il modulo in pdf da scaricare per gli spostamenti durante le feste; // 4. Spostamenti in zona rossa: i chiarimenti del Viminale per non prendere multe; // 5. “Sul piano di vaccinazione altri Paesi pronti da mesi. In Italia tutto in ritardo, avremo grossi problemi”. Dagli Usa parla a TPI il prof Enrico Bucci

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti "Zero fondi pubblici a chi usa linguaggi sessisti": l'affondo di Picierno contro Libero Organizza un concerto fuori dall’Ospedale di Sanremo per la nonna malata di Covid Lidia, la rianimatrice che si vaccinerà domenica: “Dedico il vaccino a un paziente morto a 37 anni”