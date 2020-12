Il Natale di Papa Francesco: “Non piangiamoci addosso, usciremo dal tunnel”

“La nascita di Gesù è la novità che ci permette ogni anno di rinascere dentro, di trovare in Lui la forza per affrontare ogni prova. Sì, perché la sua nascita è per noi: per me, per te, per tutti noi, per ciascuno”. Sono le parole che Papa Francesco ha pronunciato ieri, 24 dicembre, durante l’omelia per la messa di Natale. La celebrazione quest’anno si è tenuta in anticipo, nel rispetto del coprifuoco imposto dalla pandemia.

Bergoglio ha presieduto la celebrazione all’Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro, in una atmosfera completamente diversa dal solito, a causa del le rigide norme anti Covid, alla presenza di un numero ristretto di fedeli, circa 200 in una basilica che normalmente ne contiene 7mila.

L’omelia della messa di Natale di Papa Francesco

Il “tenero pianto” di Cristo bambino “ci fa capire quanto sono inutili tanti nostri capricci. E ne abbiamo tanti. Il suo amore disarmato e disarmante ci ricorda che il tempo che abbiamo non serve a piangerci addosso, ma a consolare le lacrime di chi soffre”, ha detto Papa Francesco nell’omelia.

“Sorella, fratello, non perderti d’animo”, rassicura il Pontefice: “Hai la tentazione di sentirti sbagliato? Dio ti dice: ‘No, sei mio figlio!’. Hai la sensazione di non farcela, il timore di essere inadeguato, la paura di non uscire dal tunnel della prova? Dio ti dice: ‘Coraggio, sono con te’. Non te lo dice a parole, ma facendosi figlio come te e per te, per ricordarti il punto di partenza di ogni tua rinascita: riconoscerti figlio di Dio, figlia di Dio”.

“Questo è il punto di partenza di qualsiasi rinascita”, prosegue Papa Francesco. “È questo il cuore indistruttibile della nostra speranza, il nucleo incandescente che sorregge l’esistenza: al di sotto delle nostre qualità e dei nostri difetti, più forte delle ferite e dei fallimenti del passato, delle paure e dell’inquietudine per il futuro, c’è questa verità: siamo figli amati. E l’amore di Dio per noi non dipende e non dipenderà mai da noi: è amore gratuito. Questa notte non trova spiegazione in altra parte: soltanto, la grazia. Tutto è grazia. Il dono è gratuito, senza merito di ognuno di noi, pura grazia. Stanotte, ci ha detto san Paolo, ‘è apparsa infatti la grazia di Dio’. Niente è più prezioso”.

