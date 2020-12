A che ora è la Messa di Natale 2020 con Papa Francesco: orario inizio

A che ora inizia la Messa di Natale 2020 con Papa Francesco in programma oggi, 24 dicembre? La funzione non sarà a mezzanotte ma è stata anticipata alle ore 19,30 nella basilica di San Pietro per consentire ai presenti di rispettare il coprifuoco in vigore dalle 22 alle 5 viste le norme anti Covid. La Prefettura della Casa pontificia ha poi comunicato che, in occasione della Solennità del Natale, Papa Francesco pronuncerà il Messaggio natalizio e impartirà la benedizione Urbi et Orbi nell’Aula delle Benedizioni del Palazzo apostolico. Nei giorni 26 e 27 dicembre e 1, 3 e 6 gennaio 2021, invece, la recita dell’Angelus avverrà nella Biblioteca vaticana.

Streaming e tv

Dove vedere la Messa di Natale 2020 con Papa Francesco oggi 24 dicembre? La funzione verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. La diretta sarà commentata da giornalisti esperti e al termine andrà in onda uno speciale di A sua immagine (ore 21,10). La diretta potrà essere seguita in TV anche su TV2000 con un collegamento a partire dalle ore 19 e sul canale YouTube di Vatican News selezionando il player dedicato.

