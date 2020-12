Organizza un concerto fuori dall’Ospedale di Sanremo per la nonna malata di Covid

Sanremo, organizza un concerto di Natale fuori dall’Ospedale per la nonna malata di Covid

Una cantante professionista di Sanremo, Francesca Furfari, ha dedicato alla nonna ricoverata all’ospedale Borea un concerto di Natale. 42 anni, la cantante ha allestito un palco fuori dal reparto Covid del nosocomio per dedicare un momento di svago a i pazienti, tra cui anche sua nonna. La sorpresa ha commosso gli ospiti del Borea così come il personale e i tanti che hanno seguito il concerto in diretta su Facebook. “Ho voluto portare un po’ di calore e vicinanza a chi non passerà il Natale a casa e che dovrà viverlo in ospedale”, ha raccontato Francesca a Fanpage.

“Ho perso mio nonno appena venti giorni fa mentre mia nonna è ancora ricoverata ed è ignara di quanto accaduto in quest’ultimo periodo”, ha spiegato ancora la cantante. Marco Damonte Prioli, direttore generale dell’Asl 1 si è detto entusiasta per lo spettacolo inaspettato e si è complimentato con la cantante. Imperiese “Francesca ha portato una ventata di allegria, ottimismo e speranza e soprattutto il suo gesto ha scaldato il cuore a tutti noi in un Natale molto diverso dal solito”, ha affermato il medico.

