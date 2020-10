Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continuano ad aumentare i nuovi casi di Coronavirus in Italia: nell’ultimo giorno, infatti, sono stati registrati 19.143 nuovi contagi e 91 morti. Numeri che preoccupano il governo, che presto potrebbe decidere di attuare nuove misure restrittive per contrastare l’epidemia di Covid-19. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, sabato 24 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Monitoraggio Iss-ministero Salute: “Situazione grave, Rt nazionale a 1.5” – L’indice di contagio Rt, calcolato sui casi sintomatici, è arrivato a 1,5. Un dato “significativamente sopra 1, che indica una situazione complessivamente e diffusamente molto grave sul territorio nazionale, con rischio di criticità importanti a breve termine in numerose regioni e province autonome”. Così si legge nel report settimanale dell’Istituto superiore della Sanità e del ministero della Salute riferito alla settimana dal 12 fino a domenica scorsa, 18 ottobre. Per l’Istituto superiore di sanità è “fondamentale che la popolazione rimanga a casa quando possibile e riduca tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine”.

Ore 06.45 – Napoli, manifestanti in strada nella prima notte di coprifuoco – Scontri, proteste, tensioni. Napoli è una polveriera nella prima notte del coprifuoco. Centinaia di persone sono scese in strada per protestare contro la chiusura di tutte le attività alle 23 imposta dalla Regione e l’annuncio del lockdown totale in regione da parte del presidente Vincenzo De Luca per almeno un mese per l’impennata dei contagi e la crisi nei posti letto degli ospedali, dopo i 2.280 positivi in più solo nella giornata di ieri. Prima nei vicoli del centro storico intorno all’università Orientale centinaia di persone hanno bloccato anche la circolazione pedonale. Il flash mob era stato rilanciato dai social e così da ogni parte del centro di Napoli gruppi di ragazzi e non solo si sono messi in marcia verso largo San Giovanni Maggiore e l’università Orientale di Napoli. Una diretta su Facebook incitava alla ribellione civile. Due striscioni in cima a un corteo: “tu ci chiudi e tu ci paghi”, e poi “contro De Luca”. Blocco stradale anche nel quartiere di Chiaiano, nei pressi della stazione della metropolitana. La manifestazione del centro storico intanto si è tramutata in corteo che lungo corso Umberto si è diretto in via santa Lucia, davanti la sede della Giunta regionale. Qui la notizia

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Iss-Salute: “Situazione molto grave, prendere provvedimenti” – “L’epidemia è in rapido peggioramento” e per questo è “necessario prendere misure”. È quanto si legge nel report settimanale dell’Iss e del ministero della Salute in cui si sottolinea che l’indice di contagio nazionale è ora di 1.5 nel suo valore medio, valori che indicano una “situazione complessivamente e diffusamente grave sul territorio nazionale con rischio di criticità importanti a breve termine in numerose Regioni”. Nel rapporto si legge anche che “è fondamentale che la popolazione rimanga a casa quando possibile e riduca tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che siano strettamente necessarie”. Secondo il report, inoltre, è ormai impossibile tracciare le catene di trasmissione, mentre si registra un aumento “del numero di persone ricoverate”. “Se l’andamento epidemiologico mantiene il ritmo attuale, esiste una probabilità elevata che numerose Regioni raggiungano soglie critiche di occupazione in brevissimo tempo”. Per questo, secondo il rapporto, bisogna “considerare un tempestivo innalzamento delle misure di mitigazione nelle aree maggiormente affette”.

Il bollettino – È di 186.002 persone attualmente positive (+16.700), 37.059 morti (+91), 261.808 guariti (+2.352), per un totale di 484.869 casi (+19.143), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 186.002 attualmente positivi, 10.549 (+855) sono ricoverati in ospedale, 1.049 (+57) necessitano di terapia intensiva, mentre 174.404 (+15.788) si trovano in isolamento domiciliare. Oggi si registra un consistente aumento dei casi: nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati segnalati 19.143 nuovi contagi a fronte dei 16.079 registrati ieri. Aumenta anche il numero dei tamponi effettuati: 182.032 contro i 170.392 test realizzati ieri. Diminuisce il numero dei morti (91 contro i 136 di ieri), mentre aumenta il numero dei ricoveri ospedalieri (+855 contro i +637). Calano, rispetto alla giornata precedente, gli incrementi dei ricoveri in terapia intensiva (oggi +57, ieri erano +66), anche se i posti occupano ormai hanno superato le 1000 unità. Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è ancora una volta la Lombardia con 4.916 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 2.280 (le due Regioni da sole superano il picco nazionale raggiunto a marzo con 6.554 nuovi casi), dal Piemonte con 2.032 e dal Veneto con 1.550. Sopra i mille casi anche Lazio e Toscana.

Ministro Boccia: “Sono positivo al Covid”- Il ministro per gli Affari regionali e Autonomie Francesco Boccia è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha dichiarato lui stesso sui social: “È arrivata la notizia che temevo: sono anch’io positivo al SARS-CoV-2. Sono completamente asintomatico e, per fortuna, come da protocollo, sono già in isolamento da giorni. Il virus purtroppo è tra noi e ci colpisce nei luoghi in cui ci sentiamo più al sicuro, come in casa. Siate tutti responsabili, prudenti e rigorosi: usate la mascherina e mantenete le distanze. Io intanto mi rimetto al lavoro; buona giornata a tutti”. Nei giorni scorsi, la moglie, l’ex ministro Nunzia De Girolamo, era risultata positiva al Coronavirus. Leggi la notizia completa.

De Luca chiede a Conte il lockdown in Campania – Il governatore della Campania Vicenzo De Luca ha chiesto al premier Conte di attuare subito un lockdown totale. De Luca, infatti, ha scritto sul suo profilo Facebook: “I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). È indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo”. Leggi la notizia completa.

