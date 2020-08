Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – In Italia è caos tra governo e gestori dopo la decisione dell’esecutivo di chiudere le discoteche per limitare i contagi. Intanto, i casi di Coronavirus emersi dall’ultimo bollettino sono stati 320, per un totale di 254.235. L’epicentro della pandemia nel mondo resta tra Stati Uniti e Brasile (qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, martedì 18 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Salvini: “A qualcuno conviene terrorizzare gli italiani” – Il governo sta facendo delle evidenti forzature. L’obbligo di mascherina dalle 18 alle 6 … che esigenza sanitaria è? O c’è l’obbligo o non c’è … che senso sanitario ha?!. Così il segretario leghista Matteo Salvini, a “In onda estate”. “Qualcuno ci ha guadagnato, politicamente ed economicamente, a protrarre all’infinito la chiusura”, ha continuato. “Gli italiani sono un popolo che ha dimostrato responsabilità non puoi continuare ad terrorizzarlo, dobbiamo continuare a usare la testa stare attenti, ma continuare a terrorizzare con dati scientifici che affermano il contrario mi fa pensare che qualcuno abbia convenienza”, ha aggiunto il segretario leghista. Infine, sull’app Immuni: “Non l’ho scaricata. Non è obbligatorio, non è un dovere”, ha concluso Salvini.

Ore 00,30 – Vaia: “A Fiumicino 2mila test, ma serve protocollo Ue” – “Oggi all’aeroporto di Fiumicino grande prova di efficienza ed efficacia del servizio sanitario regionale: sono stati intercettati 5 positivi su circa 2000 test antigenici rapidi (tamponi nasofaringei che cercano il virus o parti di esso)”. A dirlo è il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, che aggiunge: “Non abbiamo più bisogno di proclami o minacce né di arzigogolate analisi, subito pronte ad essere smentite come la neve che si scioglie al sole . Bisogna rimboccarci le maniche, tutti. Sarebbe bello cantare di nuovo insieme l’inno di Mameli di sera o ‘Nessun dorma’. E, come in quel clima, applicare severamente e serenamente le regole. Ma c’è bisogno, voglio ribadirlo ancora una volta, di un protocollo d’intesa europeo che impedisca di imbarcare cittadini privi di tampone negativo. Ad ogni biglietto deve corrispondere un tampone”, conclude Vaia.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino della protezione civile – È di 14.867 (+134) persone attualmente positive, 35.400 (+4) morti, 203.968 (+182) guariti, per un totale di 254.235 (+320) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile lunedì 17 agosto. Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 30.666 tamponi a fronte dei 36.807 test effettuati nella giornata di ieri. In aumento le persone ricoverate con sintomi per Covid: sono 810, 23 in più nelle ultime 24 ore. Su anche le terapie intensive (da 56 a 58) ed i soggetti in isolamento domiciliare (13.999, 109 in più di ieri). Gli attualmente positivi sono 14.867 (+134). I dimessi ed i guariti sono saliti a 203.968 (+182). In Lombardia il maggior numero di pazienti in terapia intensiva (14), nel Lazio i ricoverati con sintomi (212). Qui il bollettino.

Lazio, quattro giovani rientrati da Corfù risultati positivi – Quattro ragazzi romani tra i 18 e 22 anni d’età, partiti il 5 Agosto e rientrati da Corfù il 14 agosto sono risultati positivi al Covid-19. “Si tratta del cluster riferibile all’associazione Scuolazoo”, precisa l’Unita’ di crisi della Regione Lazio.

Caserta, mini focolaio dopo rientro da Grecia – È rientrato dalla Grecia e ha contagiato cinque ragazzi con i quali ha avuto contatti subito dopo. C’è un mini-focolaio a Roccamonfina, comune in provincia di Caserta, fino a ieri immune da casi da Coronavirus. Il sindaco Carlo Montefusco ha ordinato la quarantena obbligatoria per le persone con cui i contagiati hanno avuto contatti stretti, amici e familiari e ha sospeso il mercato settimanale.

A Fiumicino 15mila test rapidi – All’aeroporto di Fiumicino sono a disposizione da ieri, lunedì 17 agosto, 15mila test rapidi (tamponi che danno l’esito in pochi minuti) per chi rientra dai paesi a rischio (Grecia, Spagna, Malta e Croazia). Al momento non ci sarebbero criticità per quanto riguarda i tempi di attesa. Domenica 16 agosto sono stati eseguiti oltre 800 tamponi e, per ora, è risultato positivo un giovane di Pescara di ritorno da Malta con un volo Ryanair. Chi non fa il test rapido all’arrivo e non lo ha fatto nelle 72 ore antecedenti l’ingresso in Italia deve contattare i numeri regionali a disposizione presenti sul sito web del ministero della Salute o sui siti web delle singole Regioni per segnalare il suo ritorno e la Asl competente lo sottoporrà a un test entro 48 ore, come previsto dall’ordinanza del ministro della Salute del 12 agosto.

Salvini: “Chiudono le discoteche e aprono i porti” – “Chiudono i locali in Versilia e aprono i porti. Ma che testa ha questa gente? Stanno a inseguire quelli che fanno l’aperitivo a Forte dei Marmi e a Viareggio e intanto solo oggi ne sono sbarcati altri 200 a Lampedusa”. Lo ha detto Matteo Salvini parlando a un gazebo della Lega nel centro di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, insieme alla candidata del centrodestra alle regionali toscane, Susanna Ceccardi, domenica 16 agosto.

