CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 21 milioni i casi di Coronavirus registrati finora nel mondo: la pandemia – che ha provocato ad oggi più di 775mila morti – ha il suo epicentro in questa fase tra Stati Uniti e Brasile, mentre l’Italia è il 17esimo paese più colpito (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia). Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 18 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,00 – Brasile, altri 684 morti – Il Brasile registra nelle ultime 24 ore altri 684 decessi legati al Coronavirus, per un totale di 108.536 vittime. Registrati altri 19.373 casi, per un totale di 3.359.570 infezioni dall’inizio della pandemia.

Ore 03.00 – Usa, capo task force Covid: “Volevo un lockdown come in Italia” – “Avrei voluto che facessimo come l’Italia quando siamo andati in lockdown. Ma quando l’Italia è stata chiusa alle persone non è stato permesso di uscire di casa … Gli americani non reagiscono bene a questo tipo di divieti”. Lo ha detto il capo della task force anti-Coronavirus, Deborah Birx, citata dalla Cnn.

Ore 02,30 – Usa, altri 34.741 casi – Gli Usa registrano altri 34.741 casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 5.435.908 infezioni. Registrati anche altri 434 morti, per un totale di 170.453 vittime.

Spagna, 1.833 nuovi casi in 24 ore – In Spagna si contano altri 1833 casi di Coronavirus in 24 ore. Lo riferisce il ministro della Salute, citato da Reuters. I casi totali salgono a 359.082, di cui 32.389 registrati negli ultimi sette giorni.

Russia, prodotte le prime 15mila dosi del vaccino – Il primo lotto del vaccino russo anti-Coronavirus ha superato le 15mila dosi. Lo ha annunciato il servizio stampa della casa farmaceutica Binnopharm, citato dall’agenzia di stampa russa Tass. Venerdì scorso è stato annunciato l’inizio della produzione in serie del vaccino ma non erano state specificate le quantità.

Marocco, terapie intensive al collasso – Rianimazioni quasi al collasso in Marocco, mentre il tasso di progressione del Covid viaggia a una velocità di 4 casi ogni 100 mila abitanti. Sono bastati poco più di 150 ricoveri in terapia intensiva per Xoronavirus e 71 pazienti intubati a mettere gli ospedali in ginocchio. La capacità ospedaliera totale in Marocco conta 23 mila letti; di questi, 13.456 sono stati destinati al trattamento dei casi da Covid-19 e 642 alle cure intensive. Il problema è che gli ospedali pubblici hanno in tutto 200 medici rianimatori, scrivono i quotidiani in arabo, e possono gestire al massimo 400 pazienti. Mancherebbero dunque all’appello 1.300 rianimatori specialisti. La mancanza di personale medico si estende a tutti i settori.

Usa, superati i 170mila morti – Gli Usa hanno superato la soglia dei 170mila morti per il coronavirus. Secondo il bilancio della Johns Hopkins University, i morti sono 170.052. I contagi accertati negli Stati Uniti sono arrivati a 5.403.361.

Cina, prima approvazione per brevetto vaccino – Primo brevetto approvato in Cina per un candidato vaccino contro il Covid-19. Il vaccino si chiama Ad5-nCoV ed è stato sviluppato dal gruppo CanSino Biologics insieme all’Istituto di Biotecnologia dell’Accademia di Scienze Mediche Militari cinese: ha ottenuto l’approvazione del brevetto, aprendo la strada alla possibilità di produzione di massa in tempi rapidi nel caso di un ritorno dell’epidemia, secondo quanto riferisce la China National Intellectual Property Administration.

