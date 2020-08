Coronavirus: quattro romani contagiati a Corfù dopo un viaggio con ScuolaZoo

Quattro romani, tre ragazze e un ragazzo, dai 18 ai 22 anni, sono risultati positivi al Coronavirus dopo un viaggio a Corfù, in Grecia, organizzato dal 5 al 14 agosto da ScuolaZoo, la più importante community di studenti per l’Italia, che, come già rivelato da TPI, sta organizzando vacanze, in Italia e all’estero, con modalità discutibili. “Sul sito c’era scritto che si trattava di un viaggio a prova di Covid, ma non si vede l’ombra di mascherine nemmeno nelle foto postate dai social di ScuolaZoo” racconta a La Repubblica, Virginia, una ragazza romana che sarebbe dovuta partire il 26 agosto. La giovane 19enne riferisce ciò che le hanno raccontato alcune sue amiche partite con ScuolaZoo: “Durante i party le persone erano tutte ammassate senza alcun distanziamento sociale, e lo stesso nelle discoteche e nelle spiagge”.

I viaggi in Grecia sono stati annullati come conseguenza dell’elevato numero di casi di Covid-19 che si sono verificati in terra ellenica. Finora, oltre ai quattro romani, almeno sette toscani e otto cosentini sono risultati positivi al Coronavirus dopo un viaggio in Grecia con ScuolaZoo. La Oneday, società a cui fa capo ScuolaZoo, fa sapere: “Al momento il management è impegnato con la chiusura della stagione, rimandiamo più in là dichiarazioni”. Ma intanto sui social cresce il malcontento sia per l’annullamento dei viaggi, per cui non è previsto un rimborso ma un voucher da consumare entro 12 mesi, sia per il modo in cui ScuolaZoo ha gestito i viaggi nonostante l’epidemia di Covid-19.

