Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, lunedì 17 agosto 2020.

È di 14.867 (+134) persone attualmente positive, 35.400 (+4) morti, 203.968 (+182) guariti, per un totale di 254.235 (+320) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile.Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 30.666 tamponi a fronte dei 36.807 test effettuati nella giornata di ieri.

In aumento le persone ricoverate con sintomi per Covid: sono 810, 23 in più nelle ultime 24 ore. Su anche le terapie intensive (da 56 a 58) ed i soggetti in isolamento domiciliare (13.999, 109 in più di ieri). Gli attualmente positivi sono 14.867 (+134). I dimessi ed i guariti sono saliti a 203.968 (+182). In Lombardia il maggior numero di pazienti in terapia intensiva (14), nel Lazio i ricoverati con sintomi (212).

In Lombardia i nuovi casi positivi sono 43 (di cui 6 ‘debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologico). Il totale complessivo dei guariti/dimessi è di 75.248 (+85), di cui 1.321 dimessi e 73.927 guariti. In terapia intensiva: 14 (+1); i ricoverati non in terapia intensiva: 147 (=). Il totale complessivo dei decessi è di 16.840 (=). I tamponi effettuati sono 4.174, totale complessivo: 1.417.928.

