Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 39.712 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 289.990 cittadini provocando 35.633 morti. Qui le ultime notizie sul Covid nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, mercoledì 16 settembre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Focolaio a Carpi a una festa: 25 positivi – Nuovo focolaio in Emilia-Romagna: a Carpi, sono stati rilevati 25 casi di positività al Covid dopo una festa della comunità pakistana che si è tenuto lo scorso 29 agosto. La Ausl cittadina in questi giorni ha svolto l’attività di tracciamento, effettuando 81 tamponi su persone che avevano partecipato a questa fesitività tradizionale della comunità pakistana locale. Dei 25 positivi, 17 risiedono fuori dalla provincia di Modena. La Ausl di Modena sta proseguendo l’attività di identificazione dei contatti delle persone contagiate per le procedure di tracciamento e di isolamento.

Ore 06.30 – Speranza: “La riapertura è stata la vera fine del lockdown” – “Mi sembra che il primo giorno di scuola sia stato di entusiasmo. Ha rappresentato la vera fine del lockdown. Uno dei giorni piu’ belli da quanto e’ iniziata l’emergenza”. Lo ha affermato il ministro della Salute, RobertoSperanza, a “DiMartedi’” su La7.

Ore 06.00 – Solinas sul ricorso: “Atteggiamento arrogante” – “La scelta del ricorso conferma un atteggiamento arrogante e propagandistico che mira a soverchiare l’autonomia speciale e contrastare sul piano ideologico e non sostanziale l’azione di governo di una Regione evidentemente non allineata, posto che misure decisamente più discriminatorie nei confronti dei sardi sono state adottate da Lazio, Campania e Puglia senza che il Governo dicesse niente o facesse ricorso“. Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, reagisce così alla decisione del governo di impugnare la sua ordinanza, invece vigore da ieri, sul certificato di negatività per chi arriva nell’isola fino al prossimo 7 ottobre. ”Difenderemo in tutte le sedi le nostre ragioni, perchè dinanzi al tribunale della nostra coscienza non si possa dire d’aver lasciato nulla d’intentato per contenere la nuova diffusione del virus e tutelare la salute del Popolo Sardo. Altri, è evidente, dovranno certamente assumersi tutte le responsabilità del caso”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Berlusconi dimesso, parla Zangrillo: “Era preoccupato. Ha avuto la percezione che l’infezione potesse sfuggire di mano”. “Berlusconi era emozionato. Era provato. L’hanno visto tutti. E in questi giorni, forse, è stato anche un po’ spaventato, perché l’evoluzione della malattia non lascia scampo se si perde del tempo”. A parlare, in un’intervista al Corriere della Sera, è Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi. “L’evoluzione di una malattia infettiva può, soprattutto quando non c’è una terapia specifica, sfuggire di mano e presentare un quadro clinico molto negativo. Questo tipo di percezione lui l’ha avvertita”, ha spiegato il medico del San Raffaele di Milano. “Ho sempre dolorosamente in mente l’evoluzione dei quadri clinici di marzo e aprile”, prosegue Zangrillo. “Il mio timore è che si potesse avere un’evoluzione di questo tipo. Un individuo di quasi 84 anni con una carica virale elevatissima: quello che ti aspetti è un quadro clinico che può evolvere in modo negativo. Non è stato così perché c’è stata una corretta risposta immunitaria”.

Patto per la scienza: “Stop criterio doppio tampone negativo”. Stop al criterio del doppio tampone negativo per “liberare” un paziente dalla quarantena. Lo chiede al Governo il Patto trasversale della scienza, l’associazione di scienziati presieduta dal prof. Guido Poli. “Da tempo OMS ha abbandonato questo criterio – spiegano gli esperti – in base ad una crescente e ormai consolidata evidenza scientifica: il periodo di contagiosità, che inizia circa 48 ore prima della comparsa di sintomi, ha il suo picco nei primi giorni, per poi calare rapidamente e sostanzialmente annullarsi entro 10 giorni. Al contrario, la positività del tampone può restare tale per molte settimane. Adottare, sulla scia di quasi tutti gli altri Paesi, il criterio Oms avrebbe rilevanti e immediati vantaggi non solo per le persone coinvolte, ma anche per la sanità pubblica. Infatti, il timore di venire isolati senza un termine temporalmente definito costituisce un pericoloso incentivo al nascondimento dei propri sintomi per chi si ammala, oltre che all’utilizzo dell’app di tracciamento”. La lettera al governo, al Cts e ai presidenti di Camera e Senato chiede quindi “di sostituire il criterio del doppio tampone negativo con quello indicato nelle nuove direttive Oms, riducendo a 10 giorni il periodo di malattia per Covid-19 (più 3 giorni senza sintomi, nel caso ve ne fossero) e abbandonando l’uso del tampone di controllo”.

Il bollettino di oggi della Protezione civile – È di 39.712 persone attualmente positive (+525), 35.633 morti (+9), 214.645 guariti (+695), per un totale di 289.990 casi (+1.229), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 39.712 pazienti attualmente positivi, 2.222 sono in isolamento domiciliare (+100), 201 sono in terapia intensiva (+4) e 37.289 sono invece in isolamento domiciliare (+421). Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 80.517 tamponi a fronte dei 45.309 di ieri. Tra i nuovi contagi, 176 sono quelli in Lombardia, 141 in Liguria, 139 nel Lazio, 136 in Campania, 125 in Emilia-Romagna, 115 in Veneto, 77 in Sicilia, 76 in Puglia. Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi.

Leggi anche: 1. Conte: “Se perdiamo la sfida sul Recovery Fund avete il diritto di mandarci a casa” / 2. Con il vaccino antinfluenzale è possibile dimezzare i ricoveri: tutti i dati che lo dimostrano / 3. “Io minacciata sul tram a Milano dopo aver chiesto a un passeggero di indossare la mascherina”: l’assurda storia di Valentina

4. La propaganda di Toti dietro la foto dei bambini senza banchi di Genova / 5. Coronavirus, Israele richiude tutto: lockdown di 3 settimane / 6. Genova, scuola senza banchi: bambini seduti a terra. Il preside: “Ingenuità della maestra”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Ancona, vasto incendio al porto: città invasa dal fumo Nuova Iside, indizi da scatola nera della Vulcanello: "Rumori riconducibili a scontro" "Ha visto un amico in difficoltà e non si è girato dall'altra parte": parla la madre di Willy