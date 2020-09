Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus ha contagiato finora più di 29 milioni di persone nel mondo, provocando oltre 931mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 16 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Oms: “Il mondo è ancora all’inizio della pandemia” – “E’ molto peggio di ogni ‘science fiction’ sulle pandemie. Questo è molto serio e non siamo neppure a metà, siamo ancora all’inizio della pandemia”. Lo ha detto l’inviato dell’Organizzazione mondiale della sanità, David Navarro, durante un’audizione in parlamento nel Regno Unito.

Ore 06.30 – Irlanda, ministro negativo: il parlamento torna a riunirsi – Torna a riunirsi il parlamento irlandese dopo che il ministro della Sanita di Dublino, Stephen Donnelly è risultato negativo al test del coronavirus. Le riunioni del parlamento erano state sospese, dopo che il ministro si è sentito male. Si è intanto messo in auto isolamento il ministro degli Affari Europei, Thomas Byrne sottoposto anche lui al test.

Ore 06.00 – Trump insiste: “L’utilità delle mascherine è dubbia” – Il presidente Donald Trump insiste nel mettere in dubbio l’utilità delle mascherine contro la diffusione del coronavirus. “Alcuni pensano che le mascherine non siano buone”, ha detto il presidente durante il town hall della Abc in Pennsylvania.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Galles: probabile nuovo lockdown – Il governo del Galles potrebbe ordinare un secondo lockdown. L’avvertimento è arrivato dal ministro della Sanità locale Vaughan Gething, che ha anche rivelato che il governo sta studiando una serie di misure per riuscire a contenere l’epidemia senza dover ricorrere a un blocco totale.

India: quasi 5 milioni di casi, manca ossigeno – In India non si ferma l’epidemia di Coronavirus che finora ha colpito quasi 5 milioni di persone con il Paese che rischia una penuria di ossigeno. I positivi fino a questo momento sono stati 4,93 milioni con 80mila vittime, di cui 1.054 nelle sole ultime 24 ore.

Israele, altri 4.973 casi Covid: venerdì inizia il lockdown – Nuovo record in Israele: il ministero della Salute ha annunciato altri 4.973 casi di Coronavirus registrati in 24 ore, che portano il totale dei casi attivi a oltre 40 mila. Il vice ministro della Salute, Yoav Kisch, ha esortato la popolazione a rispettare il nuovo lockdown che inizierà venerdì per tre settimane, sottolineando che in caso contrario il numero di contagi crescerà a tal punto che ci saranno morti nelle strade “come a New York e in Italia”.

Europol, Recovery Fund nel mirino delle mafie – “Nel corso di questa pandemia ci siamo accorti di un incremento delle infiltrazioni della criminalità nell’economia legale. I fondi per la ripresa sono presi di mira e lo saranno ancor di più in futuro”. È l’allarme lanciato ieri mattina da Catherine De Bolle, direttore esecutivo Europol, nel corso della riunione del gruppo di lavoro sulle minacce criminali correlate all’emergenza del Coronavirus e le risposte delle forze di polizia, a Roma. “Fin dall’inizio – ha sottolineato De Bolle – abbiamo fatto pressioni sulla commissione europea al fine di avere voce in capitolo sul Recovery Fund, i finanziamenti della ripresa economica. È importante indagare su questo tipo di reati ed è importante che al massimo livello europeo si riconoscano i rischi legati ai sussidi per la ripresa economica”.

Coronavirus, ultime notizie – Cina: vaccino pronto per distribuzione già da novembre – Il vaccino cinese contro il Covid-19 potrebbe essere a disposizione del pubblico già a partire dal prossimo mese di novembre. Lo ha dichiarato l’esperta di bio-sicurezza del China Center of Disease Control and Prevention Wu Guizhen, nel corso di un’intervista all’emittente televisiva statale China Central Television. Il vaccino potrebbe essere disponibile “a novembre o a dicembre”, ha dichiarato Wu, “perché la fase 3 di test clinici sta attualmente procedendo senza intoppi”. La stessa Wu ha poi fatto sapere di essersi sottoposta a una test del vaccino, senza specificare quale, ad aprile scorso e “negli ultimi mesi mi sentivo molto bene”, ha proseguito, senza riscontrare dolore a livello locale.

Leggi anche: 1. Con il vaccino antinfluenzale è possibile dimezzare i ricoveri: tutti i dati che lo dimostrano 2. Covid, Flavio Briatore: “Sono stato male 2 giorni, molto meno della polmonite dell’anno scorso” 3. La propaganda di Toti dietro la foto dei bambini senza banchi di Genova 4. Le scuole riaprono, le voci di genitori e studenti tra preoccupazione e speranza | VIDEO

5. Il patriarca che accusò i gay di aver provocato la pandemia ora è positivo al Covid-19 / 6. Coronavirus, la cura con il plasma non funziona: “Stessa mortalità e progressione tra i malati”. Lo studio / 7. Il Covid ha decimato vite umane, ma l’inquinamento in calo durante il lockdown ne ha salvate alcune migliaia

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Noel Gallagher, l’ex Oasis è un No Mask: “Se prendo il Covid sono fatti miei” Coronavirus, scoppia l’epidemia dopo un matrimonio negli Usa: 7 morti e 175 contagiati Firmato alla Casa Bianca l'accordo di pace tra Israele, Emirati e Bahrein. Trump: "Giorno storico"