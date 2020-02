Coronavirus Italia ultime notizie: 12 morti, 474 contagi. Primo caso in Puglia

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Si aggiornano ancora i numeri dell’emergenza coronavirus in Italia: al momento, i morti sono 12 mentre i contagi sono saliti a 474. Oltre alle tre regioni focolaio (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), negli ultimi giorni sono stati trovati pazienti positivi al Covid-19 in Piemonte, Trentino, Sicilia, Toscana, Liguria, Marche, Puglia e Campania. I tre contagiati del Lazio sono tutti guariti, mentre in Lombardia è stata trovata positiva una stretta collaboratrice del presidente della Regione, Attilio Fontana, che ha annunciato il suo auto-isolamento per 14 giorni nonostante i suoi test abbiano dato esito negativo. La Camera, intanto, ha approvato il decreto legge del governo per affrontare l’emergenza. Il testo adesso passerà in Senato.

Qui tutte le ultime notizie sul Coronavirus dal mondo. Di seguito, invece, tutte le ultime notizie sul coronavirus in Italia in tempo reale:

Ore 9 – Allenatore italiano di calcio sospeso in Ungheria pur senza avere alcun sintomo – Giuseppe Sannino, allenatore italiano (tra le altre, è stato al Chievo e al Palermo) attualmente all’Honved Budapest, è stato “sospeso” a scopo precauzionale dalla sua squadra, insieme al vice Alessandro Recenti, a causa dell’emergenza coronavirus. Il club ungherese, in un comunicato, ha spiegato che i due allenatori “potrebbero essere entrati in contatto con persone che vivono nelle aree interessate dal coronavirus. Gli allenatori italiani non mostrano alcun sintomo, ma non hanno preso parte all’allenamento a scopo precauzionale e non saranno presenti per la partita di sabato prossimo”. Non è chiaro, tuttavia, se Sannino e Recenti siano stati in Italia nell’ultimo periodo.

Ore 8 – Terzo caso confermato in Campania – C’è un terzo caso di positività al coronavirus in Campania: la conferma arriva direttamente dalla Regione. Si tratta di un 50enne di Napoli, rientrato nei giorni scorsi dalla Lombardia. Si attende il responso del secondo esame, quello dello Spallanzani. L’uomo al momento è in isolamento domiciliare e finora è in buone condizioni di salute. Anche le altre due pazienti campane positive al coronavirus (le due donne nel Salernitano e a Caserta) erano rientrate dalla Lombardia.

Ore 7 – Un corista della Scala di Milano positivo – Un corista della Scala di Milano è positivo al coronavirus: il teatro milanese ha deciso di prolungare lo stop alle attività fino al 2 marzo. Il dipendente in questione è assente per malattia dal 13 febbraio scorso, ben una settimana prima della scoperta del focolaio lombardo. Dunque c’è preoccupazione per le tempistiche del contagio. Il corista sta bene: ha superato la fase acuta della malattia e non è attualmente ricoverato. La Scala ha diramato un avviso urgente a tutti i dipendenti: chiunque abbia lavorato per la messa in scena de Il Trovatore il 12 febbraio o sia venuto in contatto con il collega dovrà sottoporsi agli accertamenti.

Ore 5 – Primo caso in Puglia, chiuse le scuole a Taranto – Dopo l’annuncio del primo caso di coronavirus in Puglia (un uomo di 43 anni di Torricella, in provincia di Taranto, rientrato da Codogno domenica 23 febbraio e ora ricoverato all’ospedale Moscati), il presidente di regione, Michele Emiliano, ha disposto la chiusura delle scuole in tutta la provincia di Taranto, fino al 29 febbraio.

Coronavirus Italia ultime notizie ore 1 – L’Iss convalida i due casi in Toscana – L’Istituto superiore di sanità ha convalidato i primi due casi positivi di coronavirus in Toscana. Si tratta dell’imprenditore fiorentino di 63 anni e del 49enne di Pescia (Pistoia). Si attende adesso la validazione dell’Iss su altri due casi sospetti: un 65enne amico dell’imprenditore e un norvegese di 26 anni che studia a Firenze.

IL PUNTO / Coronavirus, Governo vara decreto legge: ecco cosa prevede • Stop a manifestazioni sportive Veneto e Lombardia • Stop a gite scolastiche • Stop ad attività didattiche università Lombardia, Veneto e a Ferrara, stop disco e attività intrattenimento Piacenza • Nelle aree focolaio stop lavoro e scuola, né ingresso né uscita • Sospensione Trattato Schengen NON è in discussione • I focolai sono in 11 comuni tra Lodi e Veneto; Vo’ Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano. 50mila persone non potranno uscire da comuni • Previsti anche presidi forze ordine in focolai • Si attende ora un decreto economia indennizzi per le aree colpite • Fino 3 mesi arresto per chi non rispetta norme.

