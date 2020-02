Coronavirus ultime notizie: oltre 2.760 morti, 81mila contagi

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono 2.762 i morti in tutto il mondo a causa del coronavirus, mentre i contagi nell’ultimo giorno hanno superato quota 81mila: 78mila in Cina, oltre mille in Corea del Sud, oltre 300 in Italia (qui tutte le ultime notizie sui contagi in Italia). In molti Paesi europei e non solo iniziano a farsi sentire le conseguenze dei focolai di Covid-19 generatisi in Italia: c’è un primo contagiato in Algeria (un cittadino italiano), e un primo caso In Romania. In Cina la situazione sembra migliorare: Lo pneumologo Zhong Nanshan, a capo del team di medici della Commissione Nazionale per la Sanità cinese, prevede che la Cina terrà sotto controllo l’epidemia di coronavirus entro la fine di aprile.

Qui di seguito tutte le ultime notizie in tempo reale sul coronavirus:

08,40 – Il Messico autorizza la nave Msc “Meraviglia” ad attraccare

Era stata respinta da due porti nei Caraibi (in Giamaica e alle Isole Cayman) per paura del coronavirus: ora è al largo di Cozumel in attesa che il tempo migliori per poter attraccare.

08,16 – Primi contagi in Estonia e Danimarca

Il coronavirus è arrivato in Estonia, dove è stato registrato il primo caso di contagio, e in Danimarca.

La persona contagiata in Estonia sarebbe iraniana ed era tornata ieri sera dall’Iran, uno dei Paesi al momento maggiormente colpito dal contagio dopo la Cina. Il danese era rientrato lunedì da una vacanze sulle nevi in nord Italia.

07,10 – Coronavirus: capo esperti Cina, controllo epidemia entro aprile

Lo pneumologo Zhong Nanshan, a capo del team di medici della Commissione Nazionale per la Sanità cinese, prevede che la Cina terrà sotto controllo l’epidemia di coronavirus entro la fine di aprile. “La Cina ritiene di tenere sotto controllo l’epidemia entro la fine di aprile”, ha dichiarato lo penumologo, durante una conferenza stampa a Guangzhou, nel sud-est del Paese.

“Nonostante ci sia stata una grande epidemia a Wuhan, non si è estesa massicciamente ad altre città”, ha proseguito Zhong.

04,16 – Bahrein, contagi salgono a 33

Il Bahrein ha scoperto sette nuovi casi di coronavirus, portando il numero a 33, secondo quanto riferito dal ministero della Salute su Twitter. Il ministero ha aggiunto che la maggior parte dei casi appena scoperti proviene dall’Iran.

04,14 – Coronavirus: Iraq vieta riunioni pubbliche e viaggi

L’Iraq ha vietato ieri le riunioni pubbliche e vietato l’ingresso ai viaggiatori del Kuwait e del Bahrein a causa della diffusione del nuovo coronavirus, vietando il viaggio da o verso un totale di nove Paesi.

Il ministro della Sanità Jaafar Allawi ha dichiarato in un decreto che ai cittadini iracheni non è permesso viaggiare in Cina, Iran, Giappone, Corea del Sud, Thailandia, Singapore, Italia, Bahrein e Kuwait. Gli iracheni che viaggiano dai nove Paesi e i diplomatici sono esenti dal divieto di ingresso ma dovranno essere sottoposti a test, ha detto Allawi.

Allawi ha anche ordinato la sospensione di scuole e università e la chiusura di cinema, caffè, club e altri luoghi di ritrovo pubblici a livello nazionale dal 27 febbraio al 7 marzo. Non è stato immediatamente chiaro se i manifestanti antigovernativi riuniti nella centrale piazza Tahrir di Baghdad e altri siti di protesta in tutto il sud dell’Iraq rispetteranno il divieto. Quasi 500 persone sono state uccise dal primo ottobre con manifestanti che chiedono la cacciata di quella che vedono come un’élite al potere corrotta e la fine delle interferenze straniere principalmente da parte di Iran e Stati Uniti. L’Iraq è preoccupato per la diffusione del coronavirus dal vicino Iran, che è stato colpito da quello che sembrava essere il peggior focolaio al di fuori della Cina.

03,08 – Primo caso in Romania

Primo caso di coronavirus in Romania. Lo riporta l’Afp. Si tratta di un uomo che aveva ricevuto una visita da un italiano la scorsa settimana. Altre 7 persone che risiedono allo stesso indirizzo sono risultate negative al test ma per precauzione saranno messe in quarantena.

