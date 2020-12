Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 6 dicembre: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 18.887

Decessi: 564

Tamponi effettuati: 163.550

Guariti: 17.186

Ricoveri in ospedale: +233

Ricoveri in terapia intensiva: -63

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 755.306

Casi totali: 1.728.878

Decessi: 60.078

Guariti: 913.494

Ricoverati in terapia intensiva: 3.454

Ricoverati in ospedale: 30.391

In isolamento domiciliare:

Secondo il bollettino di oggi, domenica 6 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 18.887 i nuovi casi, contro i 21.052 di ieri, e 564 morti (ieri erano stati 662). Superati i 60mila decessi in Italia dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono 163.550, ieri erano stati 194.984. La percentuale positivi-tamponi sale all’11,5% dal 10,7% di 24 ore fa.

Le persone attualmente positive al Covid sono 755.306 (+1137), un dato che torna a salire, per la prima volta dopo alcuni giorni. 60.078 i morti (+564) e 913.494 i guariti (+17.186), per un totale di 1.728.878 casi (+18.887): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 755.306 attualmente positivi, 30.391 (+233) sono ricoverati in ospedale, 3.454 (-63) necessitano di terapia intensiva, mentre XXX (-XX) si trovano in isolamento domiciliare.

A livello territoriale, le regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (3.444), la Lombardia (2.413), la Puglia (1.789), l’Emilia Romagna (1.788) e il Lazio (1.632).

Leggi anche: 1. Covid, medico ebreo salva la vita a un uomo con tatuaggi nazi / 2. Il re dei mercatini dell’usato a TPI: “Lasciateci aperti, con il riuso la gente ci campa” / 3. Quarantena, autocertificazioni, spostamenti e controlli: le linee guida del Viminale per Natale / 4. Il sindaco di Riccione a TPI: “Quei video degli assembramenti sono stati manomessi, c’ero anche io tra la folla. Bonaccini ha politicizzato l’accensione delle luci di Natale”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Covid, Miozzo (Cts) contro i “furbetti” che aggirano i divieti: “Serve la denuncia penale” Arcuri: “Chi ha avuto il Covid si vaccinerà dopo gli altri. Sarà somministrato anche ai migranti” Napoli, bimba di 6 mesi curata con il farmaco più costoso al mondo