Covid, 15.378 casi e 649 morti: il bollettino del 5 gennaio

Secondo il bollettino di oggi, martedì 5 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 15.378 i nuovi casi, contro i 10.800 di ieri, e 649 i morti (ieri erano stati 348), a fronte di 135.106 tamponi effettuati (ieri erano stati 77.993). Il rapporto positivi/tamponi è al 11.38%.

Le persone attualmente positive al Covid sono 569.161, 76.329 i morti e 1.536.129 i guariti, per un totale di 2.181.619 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 23.395 sono ricoverati in ospedale, 2.569 necessitano di terapia intensiva, mentre 543.197 si trovano in isolamento domiciliare.