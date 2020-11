Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 28 novembre: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 26.323

Decessi: 686

Tamponi effettuati: 225.940

Guariti: 24.214

Ricoveri in ospedale: -385

Ricoveri in terapia intensiva: -20

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 789.308

Casi totali: 1.564.532

Decessi: 54.363

Guariti: 720.861

Ricoverati in terapia intensiva: 3.762

Ricoverati in ospedale: 33.299

In isolamento domiciliare: 752.247

Secondo il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, è in leggero calo come ieri la curva epidemica: 26.323 nuovi casi oggi, contro i 28.352 di ieri, con 225.940 tamponi (ieri erano stati 222.803). La percentuale positivi-tamponi, ieri al 12,7 per cento, scende all’11,65 per cento.

Le persone attualmente positive al Covid sono 789.308 (+1.415), 54.363 i morti (+686) e 720.861 i guariti (+24.214), per un totale di 1.564.532 casi (+26.323): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 789.308 attualmente positivi, 33.299 (-385) sono ricoverati in ospedale, 3.762 (-20) necessitano di terapia intensiva, mentre 752.247 (+1.820) si trovano in isolamento domiciliare. I tamponi sono stati 225.940: l’11,65 per cento dei test effettuati è risultato positivo. La Regione più colpita in quanto a nuovi contagi è ancora una volta la Lombardia (+4.615), seguita da Veneto (+3.498), Campania (+2.729), Emilia-Romagna (+2.172) e Piemonte (+2.157). Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi.

