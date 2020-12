Ultime 24 ore

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 581.760

Casi totali: 2.047.696

Decessi: 71.925

Guariti: 1.394.011

Secondo il bollettino di oggi, domenica 27 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 8.913 i nuovi casi, contro i 10.407 di ieri, e 305 i morti (ieri erano stati 261), a fronte di 59.879 tamponi effettuati (ieri erano stati 81.285). In aumento il rapporto postivi/tamponi, che sale a quasi il 15 per cento (14,88%) rispetto al 12,8% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 581.760 (+817), 71.925 i morti (+305) e 1.394.011 i guariti (+7.798), per un totale di 2.047.696 casi (+8.913): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 23.571 (+267) sono ricoverati in ospedale, 2.580 (-2) necessitano di terapia intensiva, mentre 555.609 si trovano in isolamento domiciliare.

Tra le Regioni che registrano il maggior incremento dei casi c’è il Veneto con 3.337 nuovi contagi, seguita dall’Emilia-Romagna con 1.283 e dal Lazio con 977 nuovi casi.

