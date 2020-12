L’Italia in zona arancione da domani: ecco quando serve l’autocertificazione e dove scaricare il modulo

Autocertificazione Italia zona arancione: ecco il modulo pdf da scaricare

Da domani, lunedì 28 dicembre 2020, tutta l’Italia diventa zona arancione (leggi qui cosa cambia) fino al 30 dicembre: per alcuni, spostamenti, tuttavia, sarà ancora necessaria l’autocertificazione, il cui modulo pdf si può scaricare dal sito del ministero dell’Interno e qui.

Le norme anti-Covid valide per la zona arancione saranno in vigore a partire dalle 7 di lunedì 28 dicembre e valide per la giornata di martedì 29, mercoledì 30 e poi di nuovo per lunedì 4 gennaio 2021.

In questi giorni ci si potrà spostare liberamente all’interno del proprio comune dalle 5 alle 22 e non vi sarà bisogno dell’autocertificazione. Dalle 22 alle 5 del mattino, infatti, sarà in vigore il coprifuoco durante il quale si potrà uscire solamente comprovati motivi di lavoro, necessità e salute che andranno giustificati sempre presentando l’autocertificazione (scaricabile qui).

Negli stessi giorni, inoltre, sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione (gli spostamenti tra Regioni rimangono vietati) tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. Anche in questa occasione, quindi, andrà presentata l’autocertificazione indicando l’indirizzo dei parenti o degli amici ai quali si andrà a far visita.

Qui il modulo di autocertificazione da scaricare

Per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, sarà possibile spostarsi liberamente, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Anche in questo caso andrà comunque presentata l’autocertificazione.

Il modulo, inoltre, andrà presentato anche per gli spostamenti da una Regione all’altra, comunque vietati in zona arancione (qui lo schema delle restrizioni per ogni fascia), ma possibili solo ed esclusivamente per comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità.

Qui il modulo di autocertificazione da scaricare

Leggi anche: Covid, dal 28 dicembre l’Italia diventa “arancione”: come cambiano le regole e cosa si può fare

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Nei giorni di Natale Fedora, 87 anni, chiama la Polizia per avere compagnia a Milano Dalla sicurezza all'efficacia: l'Iss smonta le fake news sui vaccini anti-Covid Dosi, efficacia e effetti collaterali: le linee guida Aifa sul vaccino anti-Covid