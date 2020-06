Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 2 giugno: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia vengono diramati attraverso un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 2 giugno.

È di 39.893 (-1474) persone attualmente positive, 33.530 (+55) deceduti e 160.092 (+1737) guariti, per un totale di 233.515 (+318) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia, emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Dei 39.893 attualmente positivi, 5.916 (-183) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 408 (-16) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 33.569 (-1275) si trovano in isolamento domiciliare.

Continua, dunque, il decremento degli attualmente positivi che oggi scendono di ulteriori -1474 unità, in calo rispetto alla giornata di ieri quando era stato registrato il dato di -708. Oggi si registrano 55 decessi (ieri erano stati 60) e 1737 guariti (ieri quando erano stati 848). Sono 318, invece, i casi registrati nel computo totale. Continua anche il decremento dei ricoverati in ospedale e anche di coloro che si trovano in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale, infatti, calano di 183 unità (ieri erano stati -288) così come i ricoverati i terapia intensiva, che sono -16 rispetto a ieri quando, rispetto alla giornata precedente, era stato registrato il dato di -11. Sono -1275, invece, le persone in meno che si trovano in isolamento domiciliare (ieri erano stati -409). Oggi sono stati realizzati 52.159 tamponi: 31.394 i test effettuati ieri e 54.118 quelli dell’altro ieri.

In otto Regioni non si è registrato nessun nuovo caso.

