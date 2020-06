Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia celebra la Festa della Repubblica e si prepara ad allentare le misure restrittive dell’emergenza Coronavirus. Da domani saranno nuovamente consentiti gli spostamenti tra regioni. Intanto continua a calare il numero delle persone positive al Covid-19: secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, sono 41.367. Qui le ultime notizie sulla pandemia nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, martedì 2 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 8,00 – In Italia i casi al minimo – Scesi a 60 ieri i decessi in Italia, per un totale che sale a 33.475. Virus in ritirata anche in Spagna, nessun morto e solo 71 nuovi casi in 24 ore. Il Brasile i morti sono 30mila.

Ore 07,00 – Mattarella oggi a Codogno – Il presidente oggi a Codogno: nella pandemia l’Italia ha mostrato il volto migliore, non ci si può dividere ora, unità morale viene prima della politica. “Renderò omaggio al coraggio degli italiani, serve una rinascita civile”. Salvini applaude: non usare il dolore per attacchi politici. Zingaretti: grande lezione, serve concordia.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Mattarella: “Inaccettabile dividersi ora” – “​Questo 2 giugno ci invita a riflettere tutti su cosa è, su cosa vuole essere la Repubblica oggi. Questo giorno interpella tutti coloro che hanno una responsabilità istituzionale, a partire da me naturalmente, circa il dovere di essere all’altezza di quel dolore, di quella speranza, di quel bisogno di fiducia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso prima del concerto in ricordo delle vittime del Coronavirus, alla vigilia della Festa della Repubblica. “Non si tratta di immaginare di sospendere o annullare la normale dialettica politica. La democrazia vive e si alimenta di confronto fra posizioni diverse”, ha sottolineato il Capo dello Stato. “Abbiamo ritrovato, nel momento, più difficile, il vero volto della Repubblica. Ora sarebbe inaccettabile disperdere questo patrimonio. Sono convinto che insieme ce la faremo”.

App immuni: via libera dal Garante – Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato il via libera al ministero della Salute ad avviare il trattamento relativo al sistema di allerta Covid-19, la cosiddetta app Immuni. La app dovrebbe essere disponibile in queste ore sia sull’App store che su Google play, anche se la sperimentazione dovrebbe partire ufficialmente il 3 giugno in quattro regioni: Puglia, Abruzzo, Marche e Liguria.

Sardegna, Solinas: “Ipotesi bonus per chi fa il test” – In Sardegna si valuta la possibilità di un bonus per chi fa il test. “Stiamo trattando con il governo per trovare un’intesa su questo punto”, ha spiegato ieri presidente della Regione, Christian Solinas, intervenendo nel programma radiofonico Centocittà, su Rai Radio1. “Abbiamo proposto un modello che tende a coniugare l’ospitalità con la sicurezza sanitaria. Se dovesse essere accettato, il test si farebbe nella città di residenza. Vogliamo offrire una destinazione sicura al turista”. “Nello scenario alternativo che abbiamo proposto, c’è una registrazione all’ingresso con un piccolo questionario epidemiologico e pensiamo a un incentivo per chi volesse sottoporsi a una verifica con un test. Potremmo riconoscere un piccolo voucher, un bonus da spendere in Sardegna”.

Locatelli (Cts): “Sorpresa e sconcerto per le parole di Zangrillo” – “Non posso che esprimere grande sorpresa e assoluto sconcerto per le dichiarazioni rese dal professor Zangrillo. Basta semplicemente guardare al numero di nuovi casi di positività che vengono confermati ogni giorno per avere dimostrazione della persistente circolazione in Italia del Coronavirus”. Questa la risposta piccata di Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e membro del Comitato tecnico-scientifico, al professor Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano, secondo cui il Covid-19 “clinicamente non esiste più”.

Il bollettino dell’1 giugno: +178 contagi – Il bollettino della Protezione Civile di ieri, lunedì 1 giugno, riferisce di 41.367 persone attualmente positive (-708 rispetto al giorno precedente), 33.475 morti (+60) e 158.355 guariti (+848), per un totale di 233.197 casi (+178) casi. Dei 41.367 attualmente positivi, 6.099 (-288) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 424 (-11) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 34.844 (-409) si trovano in isolamento domiciliare.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

