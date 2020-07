Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 14 luglio: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 14 luglio.

È di 12.919 (-238) persone attualmente positive, 34.984 (+17) morti e 195.441 (+335) guariti, per un totale di 243.344 (+114) casi totali, l’ultimo bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso nel consueto bollettino quotidiano diramato da Protezione Civile e ministero della Salute. Dei 12.919 attualmente positivi, 777 (+9) sono ricoverati in ospedale, 60 (-5) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 12.082 (-242) si trovano in isolamento domiciliare.

Rispetto alla giornata di ieri, diminuisce ancora il numero degli attualmente positivi (-238 oggi, ieri il dato era di -22), mentre aumenta nuovamente il numero dei morti (+17 oggi contro i +13 di ieri). Aumenta anche il numero dei guariti (+335 contro i 178 di ieri), mentre diminuisce il numero dei nuovi casi registrati a livello nazionale: +114 contro i +169 di ieri. Aumentano di 9 unità rispetto alla giornata di ieri i ricoverati con sintomi, mentre scendono di cinque quelle ricoverate in terapia intensiva. Delle 60 persone ricoverate in terapia intensiva, 27 si trovano in reparti della regione Lombardia. Oggi, infine, sono stati realizzati più di 40mila tamponi a fronte dei poco meno dei 24mila test effettuati ieri.

