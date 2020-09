Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 10 settembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 10 settembre 2020.

È di 35.708 (+974) persone attualmente positive, 35.587 (+10) morti e 211.885 (+613) guariti, per un totale di 283.180 (+1.597) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emersa dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 35.708 attualmente positivi, 1.836 (+58) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 164 (+14) necessitano di terapia intensiva, mentre 33.708 (+902) si trovano in isolamento domiciliare. Anche oggi si registra un aumento dei nuovi casi con 1.597 contagi registrati a fronte dei 1.434 di ieri. In lieve diminuzione il numero dei tamponi effettuati con 95.990 test realizzati a fronte dei 94.186 di ieri. La Regione che registra il maggior incremento di nuovi casi è la Lombardia con 245 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 180 e dal Lazio con 163 nuovi contagi.

