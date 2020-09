Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 34.734 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 281.583 cittadini provocando 35.577 morti. Qui le ultime notizie sul Covid nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, giovedì 10 settembre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Focolaio a Polignano a Mare: salgono a 105 i positivi – Si allarga il focolaio scoppiato a Polignano a Mare, in provincia di Bari, tra i dipendenti di un’azienda ortofrutticola SOP. Ieri sono stati accertati altri 25 positivi, portando il totale dei casi a 105. Nella giornata precedente i casi accertati erano stati 80. Nei giorni scorsi si era ammalata una dipendente dell’azienda ed era scattato il protocollo di tracciamento per gli altri lavoratori. Al momento, i tamponi effettuati sono stati 273, di cui come detto ben 105 hanno dato esito positivo. Si tratta in alcuni casi di lavoratori non residenti a Polignano a Mare ma in altre città pugliesi, non solo in provincia di Bari ma anche di Taranto e Brindisi. In queste ore le autorità sanitarie sono al lavoro per tracciare i contatti dei positivi ed individuare altri eventuali casi.

Ore 06.30 – Scuola, Galli: “Nel breve non pronti alla riapertura, ma va fatta” – “Non saremo mai pronti nel breve alla riapertura delle scuole, perché non si può essere completamente pronti in una situazione di questo genere e partendo da una realtà delle scuole disastrata da decenni di carenze nell’intervento sulle strutture scolastiche. Pensare di essere al meglio per poter fronteggiare un’epidemia come questa ora è un dato improbabile, però la cosa va fatta. Inoltre non è uno scandalo se l’apertura viene regolata a seconda del livello di preparazione e del grado sicurezza che nelle varie parti del Paese e anche nelle diverse scuole si riescono a raggiungere”. Lo ha detto a Tribù, su Sky TG24, Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano. “Non è una gara tra maggioranza e opposizione o tra Governo e Regioni a chi mette la bandierina sulla possibilità di andare ad aprire le scuole in questa o quella data. L’unica gara legittima che ci può essere – ha aggiunto – è quella di permettere ai ragazzi di andare a scuola nelle migliori condizioni possibili compatibilmente con la situazione che si vive”.

Ore 06.00 – Sileri: “Un rischio ridurre quarantena a 5 o 7 giorni” – “L’Italia andrà nella direzione delle evidenze scientifiche che saranno prodotte. Oggi ci sono dei lavori scientifici, pochi in verità, che dicono che il periodo di quarantena potrebbe essere accorciato. Qualche Paese pensa a cinque o sette giorni, io al momento credo che quattordici siano giusti, in attesa di valutare le evidenze scientifiche quando auspicabilmente potranno essere ridotti. A cinque o a sette giorni per me è un rischio, da quattordici a dieci, se l’evidenza scientifica lo mostra, secondo me è auspicabile, esattamente come dovrebbe essere auspicabile un uso spregiudicato dei tamponi, per liberare dalla quarantena le persone”. Lo ha detto a Tribù, su Sky TG24, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. Quanto al vaccino, “secondo me prima della metà del 2021 non ci sarà. I tempi non saranno così brevi: il vaccino deve essere efficace, l’efficacia deve essere abbastanza duratura, deve essere sicuro per non mettere a rischio la popolazione e poi va prodotto in dosi adeguate per coprire il fabbisogno. Sebbene possiamo avere qualche indizio di un possibile vaccino prima della fine dell’anno, dobbiamo essere certi che sia sicuro”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Spallanzani, 80 positivi, 6 in terapia intensiva – “In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 80 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2”. Così si legge nel bollettino medico diramato oggi dallo Spallanzani. L’ospedale romano precisa che “6 pazienti necessitano di terapia intensiva” e che “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 651”.

Crisanti: “Su vaccino stop normale, serve più tempo” – “La battuta di arresto del vaccino AstraZeneca di Oxford è fisiologica e normale, non è uno stop ma una fase di valutazione, non è mai stato sviluppato un vaccino in un anno”. Lo ha detto Andrea Crisanti ordinario di microbiologia all’Università di Padova a 24Mattino su Radio 24. “Si tratta di processo lungo e complesso, che coinvolge circa 100mila persone, lo sviluppo di un vaccino dura circa 5 anni. Giustificato fare degli sforzi perché si tratta di una misura che dal punto di vista costi ed efficacia è la più conveniente ma ci vuole tempo”. A proposito della quarantena ridotta a 7 giorni in Francia il professor Crisanti dice: “La maggior parte delle persone si ammala dopo 5/6 giorni dal contatto con la persona infetta, quindi punto di vista scientifico ci può stare ma non è a rischio zero, misura non sicura al 100%”.

Isolamento di 7 giorni invece che di 14: l’Italia valuta la quarantena breve per i contagiati da Covid – “Qualche Paese sta riflettendo sulla durata della quarantena. Se fosse possibile ridurre il tempo di quarantena da 14 a 7 giorni, potremmo diminuire i costi sociali ed economici”, lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Festa dell’Unità di Modena martedì 8 settembre, aprendo alla possibilità di dimezzare i giorni previsti dalla misura anti contagio per chi è entrato in contatto con una persona positiva al Covid, in linea con l’esempio francese e con quanto si sta discutendo in sede europea. Qui la notizia completa

Dl Covid: Mattarella ha firmato il decreto – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge recante ‘Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19’.

Leggi anche: 1. Il virologo Crisanti: “Covid non è cambiato. Seconda ondata? Se ci sarà, a dicembre-gennaio”/ 2. Vaccino anti Covid, fabbriche già in moto: prime dosi pronte a novembre / 3. Cecilia Strada ha ragione: i negazionisti del Covid non si meritano il servizio sanitario nazionale

4. Nuovo Dpcm in vigore: resta l’obbligo di mascherine, estesa la capienza per i mezzi pubblici / 5. Coronavirus, un algoritmo calcola in appena due ore il rischio di morte dei pazienti / 6. Covid di testa, negazionisti no Vax a Roma: foto e video di una giornata folle

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Fiaccolata per Willy, un fiume di gente scende in strada per chiedere giustizia Covid, strage nelle Rsa lombarde: "Fino al 31 luglio registrati 3.378 morti" Caos scuola, scontro Volpe-Gambino: “Scusi ma lei che parla ha figli?”