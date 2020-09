Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus nel mondo ha contagiato finora quasi 28 milioni di persone, provocando più di 890mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 10 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – AstraZeneca: “Sospensione test azione di routine”. Oms: “Vaccino non prima del 2022” – La sospensione dei test per il vaccino di Oxford, prodotto da AstraZeneca, è stata dovuta a una reazione avversa (nello specifico, un problema spinale) in uno dei 50mila partecipanti al programma. “Si è presentato un quadro clinico avverso in uno solo dei 50 mila soggetti volontari su cui il vaccino è stato testato e, come da protocollo, il caso sarà sottoposto al vaglio del comitato indipendente di esperti”, ha detto Piero Di Lorenzo, amministratore delegato dell’Irbm di Pomezia, che sta lavorando con Oxford al vaccino. AstraZeneca ha spiegato che la sospensione dei test è “un’azione di routine che si adotta durante i test nel caso ci si trovi davanti a una reazione inspiegata”. Arriva però intanto il monito dell’Oms, che invita a non prendere scorciatoie sul vaccino. “Solo perché parliamo di velocità e vastità dell’operazione non vuol dire che cominceremo a compromettere la sicurezza o a prendere scorciatoie – ha detto Soumya Swaminathan , ricercatore di punta dell’Oms – Il procedimento deve seguire le regole del gioco. Medicine e vaccine che dovranno essere distribuite alla popolazione devono essere testate per la loro sicurezza. Questa è la prima e più importante regola”. L’Oms ha anche aggiunto che il vaccino, verosimilmente, non sarà disponibile per tutti “prima del 2022”.

Ore 06.30 – Fauci: “Trump non ha distorto la realtà della pandemia” – Donald Trump non ha distorto la realtà della pandemia. Lo ha detto il virologo Anthony Fauci, membro della task force sul coronavirus della Casa Bianca, durante un’intervista a Fox News, dopo le esplosive rivelazioni dell’ultimo libro di Bob Woodward, “Rage”, dove si segnala come il tycoon abbia deliberatamente minimizzato la pericolosità del Covid. Trump ha confermato di averlo fatto con l’obiettivo di non scatenare il panico. “Non vedo alcuna discrepanza tra quello che che diceva a noi – ha riferito ‘l’immunologo in chief’ – e quello che diceva pubblicamente. “Non ho davvero osservato alcuna differenza rispetto a quello di cui discutevamo mentre eravamo con lui”, ha rimarcato Fauci, concordando sul fatto che bisognava scongiurare il panico nel paese.

Ore 06.00 – Oltre 900mila morti nel mondo – La pandemia da nuovo Coronavirus ha fatto oltre 900 mila vittime nel mondo, precisamente 900.052 secondo il calcolo dell’Afp, basato su dati ufficiali. I casi confermato sono 27.711.866.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Vaccino: i test di AstraZeneca potrebbero riprendere settimana prossima – I test sul vaccino anti-Covid che AstraZeneca sta sviluppando con l’università di Oxford potrebbero riprendere all’inizio della prossima settimana. Lo rivela il Financial Times citando alcune fonti.

Regno Unito, nuove regole anti-Covid in Inghilterra, massimo raduni di 6 – Con l’aumentare dei casi di coronavirus, in Inghilterra cambiano le regole: da lunedì saranno ammessi riunioni di massimo sei persone, sia all’aperto che nei luoghi al chiuso, abitazioni private comprese. Finora era permesso radunare all’aperto fino a 30 persone appartenenti a due nuclei familiari o sei di varie famiglie, mentre per incontri al chiuso si potevano coinvolgere fino a due gruppi familiari. Fanno eccezione alle nuove misure, gli assembramenti per lavoro o per motivi di istruzione, matrimoni e funerali, e incontri sportivi. Per chi violerà la misura, ci sarà la prima volta una multa da 100 sterline che raddoppierà per le successive trasgressioni fino a un massimo di 3.200.

Coronavirus, ultime notizie: oltre 300 mila morti in America Latina – Sono oltre 300 mila i decessi registrati in America Latina per il Coronavirus: è un terzo delle vittime mondiali, ormai oltre 900 mila. A incidere sulla cifra sono soprattutto il Brasile, secondo al mondo con oltre 127 mila morti, il Messico (oltre 68 mila) ma anche il Perù, paese fra i più colpiti per numero di contagi, che ha superato i 30 mila decessi, livello più alto rapportato alla popolazione (93,28 per 100 mila abitanti).

Madrid: casi raddoppiati nelle ultime ore – I contagi da Covid-19 sono raddoppiati nelle ultime ore nella comunità di Madrid, passando da 774 a 1.390, a cui si devono aggiungere altri 2.817 contagiati risalenti ai giorni precedenti e inseriti ora nel conteggio totale. I decessi, secondo gli ultimi dati ufficiali, sono stati 27. A livello nazionale, il numero di nuovi casi non varia rispetto ai giorni scorsi: il ministero della Salute ha registrato 8.866 nuovi casi di coronavirus, di cui la metà (4.410) riguardano test positivi effettuati nelle ultime 24 ore.

Leggi anche: 1. Passeggero si rifiuta di indossare la mascherina: il poliziotto usa lo spray al peperoncino | VIDEO / 2. Covid, professoressa muore in diretta Zoom davanti agli studenti

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Donald Trump candidato al Premio Nobel per la pace Coronavirus, Trump ammette: "Sapevo del pericolo, ma ho minimizzato" Orrore in India: 30enne arrestato per lo stupro di una 86enne