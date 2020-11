Lazio, infermiere preso a bastonate da due ragazzi: li aveva chiesto di indossare la mascherina

Covid, infermiere preso a bastonate a Sora

Un infermiere dell’Ospedale Santissima Tranità di Sora è stato preso a bastonate da due 25enni a cui ha chiesto di indossare la mascherina. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, dopo la richiesta l’operatore sanitario ha prima subìto un tentativo di rapina da parte dei due ragazzi, che si aggiravano nei pressi dei locali adibiti allo spogliatoio, in seguito è stato picchiato con un bastone. L’uomo, 43 anni e originario di Arpino, ha iniziato a urlare, mettendo così in fuga gli aggressori. Dopo essere stato assistito in Pronto soccorso, ha poi presentato denuncia: i carabinieri adesso stanno cercando di identificare i rapinatori. Sora è uno degli ospedali della provincia di Frosinone dove si è registrato il più alto numero di casi di Coronavirus.

