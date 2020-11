Milano, negazionista del Covid prende a calci ambulanza

Una “negazionista” ha preso a calci un’ambulanza che stava prestando soccorso a un malato di Coronavirus a Milano. La donna si sarebbe scagliata contro i soccorritori della cooperativa sociale InterSos intervenuta presso l’abitazione del paziente, accusandoli di essere “terroristi” e di girare con le sirene accese solo per spaventare la gente. Quella delle ambulanze che vanno in giro “a vuoto” è una delle tante fake news che i negazionisti diffondono a sostegno della tesi secondo cui il Coronavirus non sarebbe una malattia grave che miete vittime, e che le misure anti contagio sarebbero un complotto ordito dal governo ai danni della popolazione.

Eppure in Lombardia si contano almeno 8mila contagi giornalieri da una settimana e il bilancio dei decessi è di 19mila morti dall’inizio della pandemia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’episodio si è verificato nel quartiere Turro di Milano: parte dell’equipaggio di InterSos era salito nell’appartamento della persona da soccorrere dopo aver indossato le tute anti contagio. Durante l’intervento, la donna ha iniziato a rivolgere insulti e accuse allo staff e poi a prendere a calci e pugni l’ambulanza. La polizia locale, arrivata sul posto, ha identificato la persona e l’ha bloccata insieme ai parenti del malato di Covid. Il presidente della cooperativa sociale ha annunciato la volontà di querelare l’aggreditrice per tentare di frenare “l’avanzata” dei negazionisti.

