Coronavirus, uomo fermato dai carabinieri si finge infermiere: denunciato | VIDEO

Si finge un infermiere che sta rientrando a casa, distrutto, dopo l’ennesimo turno massacrante durante questa emergenza da Coronavirus in Italia. Viene lasciato andare dai carabinieri, che lo ringraziano per tutto quello che lui e i suoi colleghi stanno facendo per il Paese. E lui pensa bene di postare su Facebook un video in cui si vanta della sua bravata. Ma non fa i conti con un cittadino che ha segnalato alle forze dell’ordine il filmato in questione. Così, un uomo di Turbigo – cittadina del Milanese – è stato rintracciato e denunciato per aver aggirato le norme imposte dal governo per il contenimento della pandemia.

“Allora mi hanno appena fermato qui in piazza a Turbigo, posto di blocco dei carabinieri. Ho detto che avevo appena finito un turno di venti ore in ospedale. Mi hanno fatto il saluto militare e mi hanno detto ‘grazie per quello che fa’. E pensare che ho pure bevuto”. Poi una grassa risata. E’ questo il contenuto del video che l’uomo, un operaio residente in provincia di Varese, ha pubblicato sui social network per vantarsi. Prima di essere sanzionato e denunciato per la sua violazione. Secondo i dati diffusi dalle autorità, nella giornata di ieri sono state 12.423 le persone controllate a Milano e 423 quelle sanzionate. Due le denunce.

