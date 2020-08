Federico Fashion Style: “Partito dalla Sardegna con la febbre, sulla nave nessun controllo”

Federico Fashion Style, è risultato positivo al Coronavirus dopo una vacanza in Sardegna: stamattina, il celebre hair stylist è stato in collegamento su Rai 3 con la trasmissione Agorà e in quell’occasione ha denunciato le scarse misure di controllo sulla nave che lo ha riportato a Roma. “Sono partito dalla Sardegna – ha raccontato – che avevo la febbre, al ritorno. Sulla nave nessuno ci ha controllato la temperatura. Soprattutto al ritorno. Si diceva che avrebbero fatto i tamponi, che avrebbero controllato la temperatura, ma la mattina a Civitavecchia non ci ha controllato nessuno”. Solo una volta tornato a casa, preoccupato della tosse e della febbre, Federico Fashion Style si è sottoposto al tampone, che ha dato esito positivo.

L’hair stylist, al secolo Federico Lauri, non era dunque asintomatico. I primi sintomi, infatti, sono apparsi in Sardegna, con una febbre che lo aveva preoccupato a tal punto da fare un test sierologico: “Non mi sentivo bene. Avevo già un po’ di febbre, ma il sierologico era risultato negativo. Poi sono arrivato a Roma, la febbre continuava e ho fatto subito il tampone che è risultato positivo”. Oggi, Lauri ha ancora i sintomi del Coronavirus: “Non sento odori e sapori, poi ho una tosse fortissima e dolori articolari e muscolari”, ha specificato.

Nel suo periodo in Sardegna, Federico Fashion Style non ha frequentato discoteche: “Viaggiavo con una bambina, ho una figlia di 3 anni. La situazione era normale, tutti erano senza mascherina. Nei luoghi pubblici la mettevo, ma nei ristoranti e nei bar la mascherina la togli. Controlli non ce n’erano assolutamente, questo è da dire”. La scarsità di controlli ha spinto poi Lauri a pubblicare un post sui social, dove raccontava di aver contratto il Covid-19 e invitava tutti coloro che avevano avuto contatti con lui di fare un tampone.

