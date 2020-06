Conto esorbitante al salone di Federico Fashion Style: la cliente non vuole pagare. Arriva la polizia

Federico Fashion Style, una cliente del salone non vuole pagare il conto: interviene la polizia

Si torna a parlare del salone più vip e caro di Anzio. Federico Fashion Style questa volta ha dovuto discutere con una cliente del salone che, arrivata alla cassa, si è rifiutata di pagare il conto salato. La cliente, dopo aver usufruito del servizio del salone, voleva andar via senza pagare perché il conto era troppo alto. “Salato, non posso pagarlo”, ha spiegato la signora, convinta che le prestazioni ricevute ammontassero intorno ai 300 euro. Quando poi, alla cassa, le è stato comunicato che l’importo era circa il doppio, quindi 600 euro, la donna si è rifiutata di pagare. La vicenda è accaduta nel salone di Anzio mercoledì sera.

Federico Fashion Style è noto non soltanto come parrucchiere, ma come icona televisiva e social: a lui è dedicato un intero programma in onda su Real Time, il suo account Instagram è seguitissimo e la fama gli ha permesso di aprire diversi saloni per l’Italia; oltre ad Anzio, Federico lavora anche a Roma e Milano.

La vicenda di mercoledì sera ha infine coinvolto anche la polizia. Siccome la donna non ha voluto saldare il conto, è intervenuto il titolare del salone che a quel punto si è rivolto alle autorità. Una volta giunti i poliziotti del Commissario di Anzio, la discussione ha preso un’altra piega e Federico Fashion Style ha infine deciso che non le avrebbe fatto pagare nulla. La signora, però, ha insistito per pagare la cifra che riteneva giusta per le prestazioni ricevute. Questa non è la prima polemica scoppiata nel salone di Anzio né la prima volta che la polizia è costretta ad intervenire per le liti tra clienti e titolare.

