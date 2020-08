Federico Fashion Style positivo al Coronavirus: “Ho sintomi stranissimi”

Federico Fashion Style ha contratto il Coronavirus

“Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me… ho contratto il COVID-19 ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna anche se li avevo fatto il test ed era negativo, a Roma ho fatto il tampone ed è risultato positivo!”, così Federico Fashion Style comunica sulla sua pagina Instagram di aver contratto il Coronavirus, e consiglia ai suoi follower che come lui sono stati in vacanza di sottoporsi subito al test. “Sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi! Mi raccomando ragazzi per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone! E’ importante per la vostra e per la salute degli altri! Vi tengo aggiornati!”, conclude il celebre volto de “Il Salone delle Meraviglie”.

