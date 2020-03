“Ancora troppe persone per strada e comportamenti da migliorare”: il parere della delegazione cinese a Roma

Ancora troppe persone per strada e comportamenti da migliorare per contrastare l’emergenza Coronavirus e fermare i contagi. Sono queste le osservazioni di Liang Zongan e Xiao Ning, professore di medicina polmonare all’ospedale di Sichuan il primo e vicedirettore dell’Istituto Nazionale delle malattie parassitarie e del centro nazionale per la prevenzione il secondo, fatte nel corso della visita alla Croce Rossa di via Ramazzini insieme all’ambasciatore Li Junhua, il capo della Farnesina Luigi Di Maio e al presidente Cri Francesco Rocca.

“Da quanto abbiamo potuto vedere fino ad ora, e in base alla nostra esperienza, per strada ci sono ancora troppe persone e comportamenti da migliorare”, sono state infatti le esatte parole dei due medici arrivati qualche giorno fa in Italia e facenti parte della delegazione di esperti giunti dalla Cina. Tale delegazione ha rifornito la sanità italiana di “31 tonnellate di materiali, tra cui ventilatori polmonari, tute e mascherine. Ma anche ricerche e valutazioni di 40mila medici che da tutta la Cina si sono messi a disposizione, come campioni di plasma da esaminare e la settima versione della soluzione clinica contro il Covid-19”. “In questi primi giorni di permanenza – hanno spiegato Zongan e Ning – nella Capitale ci confronteremo con medici, ricercatori, infermieri dei diversi ospedali della città. Poi andremo al Nord. In base alle prime valutazioni, ci sono atteggiamenti da migliorare: non tutti coloro che stiamo vedendo in strada portano le mascherine o le portano in maniera corretta. Bisogna poi aprire le finestre ed evitare assembramenti. Solo se tutti rispetteranno in maniera rigorosa queste indicazioni il 3 aprile se ne potrebbe uscire”.

Lunedì 16 marzo un nuovo incontro vedrà protagonisti, anche se in teleconferenza, tra esperti italiani e cinesi di Shanghai, finalizzato allo scambio di pareri circa la gestione della fase di picco di contagi. A questa prenderanno parte anche i vertici dell’Istituto superiore di sanità e dello Spallanzani, i quali potranno ascoltare tutte le indicazioni su come gestire i pazienti negli ospedali e come trattare l’insufficienza respiratoria.

Leggi anche:

1. Il paradosso dei tamponi per il Coronavirus: se un calciatore è positivo fanno test a tutta la squadra, ma non ai medici in prima linea /2. Mascherine gratis per tutti: l’azienda italiana tutta al femminile che ha convertito la produzione industriale per il Coronavirus

3. Coronavirus, i ricercatori cinesi in Italia: “Vi abbiamo portato il plasma con gli anticorpi” /4.“Una nave da crociera trasformata in ospedale contro il Coronavirus: vi spiego perché è una buona idea” (di L. Telese)

Potrebbero interessarti Coronavirus, Roma incredibile deserta: sembra un borgo abbandonato Coronavirus, il viceministro Sileri annuncia: “Sono positivo” L’immunità di gregge può funzionare in Italia? Burioni fa chiarezza: “Ecco come stanno le cose”

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO