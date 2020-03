Coronavirus Challenge, ragazzo lecca wc in bagno pubblico: ora è positivo

In tempi di pandemia, i tentativi di esorcizzare la paura del Coronavirus si possono trasformare in comportamenti sconsiderati e soprattutto pericolosi: ne sa qualcosa un ragazzo americano che nelle scorse settimane aveva aderito alla sfida social di leccare un wc in un bagno pubblico per dimostrare di non temere il Covid-19 e che adesso è risultato positivo. Il ragazzo, secondo quanto riportato dal giornalista inglese Piers Morgan nella trasmissione televisiva Good Morning Britain, sarebbe attualmente ricoverato in un ospedale statunitense.

La sfida in questione è stata ribattezzata Coronavirus Challenge ed è stata lanciata soprattutto su Tik Tok. A dare il via a questa serie di video demenziali è stata, qualche settimana fa, l’influencer Ava Louise. La ragazza, infatti, si è filmata mentre leccava un wc nel bagno di un aereo. L’obiettivo? Dimostrare di essere più forti del Coronavirus, nonostante le raccomandazioni di medici ed esperti. Da quel giorno, sono tanti i video di questo tipo sui social network, che scatenano però le proteste di una grossa parte della community.

Dopo il caso del ragazzo risultato positivo dopo aver leccato il wc, però, Tik Tok ha deciso di fare un passo in più: da adesso, tutti i contenuti ritenuti non idonei in questo momento d’emergenza verranno rimossi dal popolare social network.

L’influencer Ava Louise lancia la Coronavirus Challenge:

Leggi anche:

1. Positivo un prelato della segreteria di Stato vaticana che abita a Santa Marta, residenza del Papa / 2. La variabile tempo nelle strategie di contrasto del Coronavirus / 3. Il primo sito web che verifica le notizie sul Coronavirus

4. L’emergenza Coronavirus stravolge la battaglia per gli Eurobond: la strana alleanza contro la Germania / 5. Il ricercatore italiano che lavora al vaccino Usa è convinto: “Pronto per l’autunno” / 6. Il deputato bergamasco in lacrime: “Stiamo perdendo i nostri nonni”

Potrebbero interessarti Beatrice, la bimba nata il giorno del picco. La madre: “Proteggiamo il nostro sogno dall’epidemia” Allarme tamponi in Italia: “Le aziende che li producono stanno finendo le scorte” Coronavirus, Di Maio attacca Salvini. Gallera: "Bertolaso sta bene"

7. I numeri in Italia non tornano. Contagi troppo bassi e decessi troppo alti / 8. Conte alla Camera: “Ci sarà un altro intervento da 25 miliardi per imprese e cittadini” / 9. La lettera di De Luca a Conte: “Agite subito, siamo a un passo dalla tragedia”

TUTTE ULTIME LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO