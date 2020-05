Fermato per i controlli, aveva fidanzata nel bagagliaio

Sabato 2 maggio, prima dell’inizio della Fase due, i carabinieri della stazione di Storo (in provincia di Trento), hanno fermato un ragazzo che teneva nascosta la fidanzata nel bagagliaio della macchina. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il giovane ventenne, unico all’interno dell’abitacolo, giustificava il suo spostamento in auto in modo confuso, tanto da spingerli a perlustrare l’intera macchina. Il ragazzo ha aperto titubante il bagagliaio dell’autovettura, dal quale è uscita una ragazza vistosamente anchilosata e imbarazzata.

Alla richiesta di spiegazioni, i due ragazzi, visibilmente mortificati, si sono scusati per l’accaduto, spiegando di essere fidanzati e di aver architettato l’espediente per eludere i controlli, col solo scopo di poter passare maggiore tempo insieme. A malincuore e nonostante le giustificazioni sull’incontro d’amore clandestino, i carabinieri si sono visti costretti a sanzionarli e a rimandarli presso le rispettive abitazioni, in attesa dell’entrata in vigore, da oggi, del nuovo Dpcm del 26 aprile. In cui gli spostamenti per incontrare congiunti e “affetti stabili” sono consentiti.

Leggi anche:

1. “Perché vorrei che la Fase 2 coincidesse con la mia Fase 1” / 2. Vespignani a TPI: “I virologi italiani non hanno capito nulla, per sconfiggere il virus servono le 3T” / 3. Cinque anziani rifiutati da una Rianimazione muoiono dopo pochi giorni: l’ospedale aveva dato precedenza ai malati più giovani

4. Renzi e la frase sui morti di Bergamo: “Nessuna strumentalizzazione, ma se qualcuno si è sentito offeso mi dispiace” / 5. Coronavirus, sapete quanti sono i morti sotto i 40 anni di età in Italia? Solo 60 / 6. Chi sono i congiunti, spostamenti tra Regioni, sport all’aperto: i chiarimenti del governo sulla Fase 2

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Fase 2 a Napoli, la denuncia di Usb: “Sul treno 100 passeggeri senza mascherine e biglietto” Carrefour ritira dal mercato latte in bottiglia a lunga conservazione: “Ha plastica dentro”. Ecco i lotti interessati Istat: "11mila decessi in più collegabili al Covid-19"