Coronavirus, cin cin con i calici dai balconi: diventa virale il brindisi “italian style”

È diventato virale il video virale del brindisi “italian style”, tra vicini di balcone nel rispetto delle norme di sicurezza per il Coronavirus. Calici di vino e canne di bambù: questa l’idea geniale di alcune famiglie lucane di Bella, in provincia di Potenza, per scacciare la noia e brindare assieme a questa insolita Pasquetta. L’idea è del signor Vito Travertino e il video, caricato sui social, è diventato subito virale facendo milioni di visualizzazioni.

Leggi anche: 1. Torino, gruppo di ragazzi festeggia insieme Pasquetta: “Apriamo l’uovo del nostro amico Conte”/2. Coronavirus, medico di Verona nasconde la compagna nel bagagliaio per andare alla festa del figlio: la presa di distanza della clinica/3. Cosa faranno gli italiani una volta finito il lockdown? Il 43% vorrebbe andare a cena fuori

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti 25 Aprile, il flashmob dell’Anpi: “Cantiamo Bella ciao dai balconi. C’è bisogno di speranza e coraggio” Le donne morte per Coronavirus sono molte di più rispetto ai dati ufficiali: lo studio che lo dimostra Ilaria Capua: "Capire a che punto siamo con l'immunità di gregge"