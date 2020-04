“La Clinica San Francesco prende le distanze dal comportamento messo in atto e dalle dichiarazioni rilasciate dal dottor Paolo Baschirotto nel video pubblicato lunedì scorso e nell’intervista rilasciata alla giornalista Selvaggia Lucarelli. Nello specifico, facciamo riferimento all’articolo comparso in data 14 aprile 2020 dal titolo “Coronavirus, medico di Verona nasconde la compagna nel bagagliaio per andare alla festa del figlio: “Era solo per divertirci” comparso sulle pagine del giornale online TPI.

Inoltre, la Direzione della Clinica San Francesco precisa che il dottor Paolo Baschirotto non è un dipendente della Clinica bensì un libero professionista e che, come altri, utilizza le sale operatorie della struttura al bisogno ed in forma privata. Chiarito che il dottore non è un nostro dipendente, ma un libero professionista che utilizza diverse strutture per esercitare la propria professione autonoma, chiediamo che vengano tolti i riferimenti sia all’interno dell’articolo che sui social alla nostra Clinica”.

Queste le parole della Clinica dopo l’articolo con l’intervista al medico pubblicata su TPI oggi, 14 aprile 2020. “Ma l’hai visto il dottor Baschirotto che nasconde la fidanzata nel bagagliaio per aggirare i controlli?”. Nei video, pubblicati sui social, il dottore ha pubblicato delle immagini che lasciano perplessi: lui che arriva in auto nella villa in campagna in cui lo aspettano il figlio, l’ex moglie e altre persone. Si filma mentre apre il bagagliaio. Bagagliaio da cui esce la sua fidanzata, nascosta per aggirare i controlli di questi giorni. “Guarda a cosa siamo costretti!”, ride il dottore. Ride anche lei ed esclama “Auguriiii, questa va su YouTube!”.

Coronavirus, medico di Verona nasconde la compagna nel bagagliaio per andare alla festa del figlio: “Era solo per divertirci”

È il compleanno del figlio del chirurgo. Segue video con la torta e il figlio che esclama “Non cambia un cazzo la quarantena, non cambia niente!”. A questo il medico aggiunge anche foto di gruppo: in una la sua ex moglie e la sua fidanzata posano abbracciate in giardino, vestite solo di un cuscino. Hashtag: #quarantinepillowchallenge.