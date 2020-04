Coronavirus, ecco cosa desiderano fare gli italiani una volta finito il lockdown

Il 3 maggio in Italia dovrebbe terminare il lockdown imposto a causa dell’epidemia di Coronavirus: ma qual è la cosa che desiderano fare gli italiani subito dopo la fine delle restrizioni? Se lo è chiesto Nomisma, società di consulenza, che ha realizzato una ricerca, denominata Osservatorio Lockdown, volta a capire “come siamo cambiati e come devono cambiare di conseguenza le aziende”. Secondo l’analisi, il 49 per cento degli italiani desidera riabbracciare i propri cari. Tuttavia, il 43 per cento vorrebbe poter andare a cena fuori una volta terminate le restrizioni. Secondo l’istituto, il desiderio di poter mangiare fuori degli italiani ha portato negli ultimi 21 giorni “3 italiani su 4 ad ordinare cibo da asporto, in particolare il 64% ha preferito pasti pronti con consegna a domicilio”.

Nonostante gli italiani siano consapevoli che la ripresa sarà lenta e graduale e improntata per diversi mesi al distanziamento sociale necessario per impedire al Covid-19 di diffondersi, 1 italiano su 3 desidera di poter fare un viaggio, che, nel 70 per cento dei casi, avrà come destinazione una località di relax e svago nel nostro Paese.

