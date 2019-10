Chef Rubio contro Salvini. I leghisti lo ricoprono di insulti

Chef Rubio attacca di nuovo Matteo Salvini: secondo il cuoco romano il leader della Lega avrebbe quasi “simulato” il malore. “Visto che ti fai le foto pure quando te fai le analisi del sangue per far vedere quanto sei bravo, perché non ci fai vedere il referto medico? Non vale postdatarlo”, ha scritto lo chef sui social.

La risposta di Salvini non si è fatta attendere: “Ma questo signore che problemi ha??? Perfino su un problema di salute riesce a far polemica, che persona squallida…”.

Dopo il tweet contro il leader del Carroccio, Rubini (in arte Chef Rubio) è stato nuovamente ricoperto di insulti dai leghisti. E, rivolgendosi all’ex ministro, chiede: “Una cortesia Salvini, davvero. Non menzionarmi più su Instagram: ho la posta invasa dai tuoi sostenitori minus habentes che mi insultano e mi impediscono di rispondere alla mia gente”.

Chef Rubio se la prende anche con i giornalisti: “Il ruolo del giornalista si è evoluto come si sono evoluti i mezzi di comunicazione. Se non si aggiorna e rosica che i #tweet di una persona comune facciano notizia, vuol dire che ha fallito come professionista, e forse è arrivato il momento di cambiare mestiere”.

