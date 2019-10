Chef Rubio contro Salvini: “Mostraci il referto medico.. e non vale posdatarlo”

“Ogni volta che fa una figuraccia il giorno dopo magicamente arriva qualcosa: proiettili in busta, coliche etc etc. Visto che ti fai le foto pure quando te fai le analisi del sangue per far vedere quanto sei bravo, perché non ci fai vedere il referto medico? Non vale postdatarlo”, così Chef Rubio commenta si Twitter la notizia del ricovero di Salvini, che ha avuto un malore mentre era in viaggio verso Trieste per assistere ai funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi nella sparatoria nella questura friulana lo scorso 4 ottobre.

Secondo Chef Rubio, da sempre in polemica con Salvini, il leader del carroccio avrebbe quasi “simulato” il malore per far scordare al pubblico l’ennesima “figuraccia”, quella fatta a Porta a Porta durante lo scontro con Matteo Renzi.

L’ex vicepremier è stato accusato dal leader di Italia Viva di rosicare dopo “il colpo di sole preso al Papeete”, che l’ha portato a scatenare la crisi di governo estiva e a perdere la poltrona, di essere stato una banderuola su “Padania, Euro e Di Maio” e di aver “rubato il futuro ai giovani con quota 100”.

Dal canto suo, Salvini ha accusato Renzi di essere “un rottamatore che crea partiti”.

Intanto anche altri personaggi pubblici hanno scherzato sul fatto che il malore di Salvini sia arrivato dopo il duello in tv con Renzi. Tra questi, anche Selvaggia Lucarelli: “Salvini, non è stata una buona idea andare da Vespa. Era meglio se ti aiutavi a casa tua”.

Potrebbero interessarti Caro Nicola Porro, sulla manovra ti sbagli: il nero è il colore del crimine, non della libertà Basta scuse: combattere il contante e incentivare la moneta digitale è giusto (di L. Telese) Liliana Segre a TPI: "Commissione razzismo per vincere contro gli odiatori seriali"

Renzi e Salvini a Porta a Porta, il duello in tv: “Il colpo di sole al Papeete lo fa rosicare”, “Genio incompreso”

Salvini colpito da un malore, accertamenti in ospedale a Monfalcone