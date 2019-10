Salvini colpito da un malore, accertamenti in ospedale a Monfalcone

Matteo Salvini ha avuto un malore mentre era in viaggio verso Trieste per assistere ai funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi nella sparatoria nella questura friulana lo scorso 4 ottobre.

Il leader dell Carroccio è stato portato all’ospedale San Paolo di Monfalcone, in provincia di Gorizia, dove è stato sottoposto ad accertamenti. Non si tratterebbe comunque di nulla di grave, come riporta il quotidiano La Stampa la diagnosi è stata quella di una semplice colica.

Dopo esami, antidolorifici e controlli Salvini è stato dimesso e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il Senatore conferma dunque gli appuntamenti di oggi e domani in Umbria per la campagna elettorale delle Regionali.

**Notizia in aggiornamento

