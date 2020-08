Cede la grata nel marciapiede: donna precipita, è grave

Stava camminando su un marciapiede intorno al proprio condominio quando una grata stradale ha improvvisamente ceduto facendola precipitare nel vano sottostante, un’autorimessa. La donna è stata ricoverata e le sue condizioni sono gravi. La vicenda è accaduta a Novate Milanese, in Lombardia, questa mattina intorno alle 10:30. La donna, 59 anni, è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale milanese di Niguarda. Il 118 l’ha soccorsa in codice rosso e l’ha trasportata in ospedale con un politrauma, con fratture e un trauma cranico.

