Era da dodici anni senza patente (gli era stata revocata) il pregiudicato 39enne che lo scorso venerdì 21 agosto ha investito e ucciso Filomena Manna, una donna di 56 anni che stava attraversando sulla strisce pedonali. Il dramma è successo a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. Vincenzo Martone, questo il suo nome, era alla guida di una Fiat Punto priva di assicurazione. E dopo aver investito la donna è fuggito, nascondendo la macchina sotto i rami e le foglie di un albero poco distante.

Il pirata della strada è stato arrestato poco dopo dalla Polizia di Stato con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso e condotto in carcere su disposizione della Procura di Santa Maria Capua Vetere. I poliziotti della Polstrada di Caserta e del Commissariato di Maddaloni hanno rintracciato Martone nella sua abitazione di San Felice a Cancello.

E se identificare l’auto non è stato un problema, grazie alle analisi di alcune immagini prese dai sistemi di videosorveglianza della zona non si può dire lo stesso per Martone. Infatti, l’auto con cui l’uomo ha investito e ucciso Filomena Manna era intestata ad un’altra persona da cui l’uomo l’aveva acquistata da poco. La donna, convivente di Martone è stata denunciata per favoreggiamento.

