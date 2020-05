Burioni corregge Gallera: “R con zero è solo un numero statistico, il contagio non è cambiato”

Roberto Burioni spiega e corregge Giulio Gallera

Il virologo Roberto Burioni spiega all’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, come funziona (davvero) l’indice di contagio (Rt) del Coronavirus. Nel corso della trasmissione Che Tempo che Fa Burioni è tornato sulle parole di Gallera finite al centro delle critiche. Sulla spiegazione dell’assessore lombardo sull’indice di contagio R con zero il virologo corregge Gallera e spiega che “non è così, quel numero che abbiamo imparato a conoscere è un numero statistico. L’evento del contagio è sempre legato a una persona che ne incontra uno. Probabilmente poche persone possono essere responsabili di molti contagi, alcune di meno a secondo della carica virale”.

Gallera si è reso protagonista di una gaffe mentre tentava di fornire una spiegazione sull’indice di contagio (Rt) del Coronavirus. “L’indice Rt a 0,51 vuole dire che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette. Questo vuol dire che non è così semplice trovare due persone infette nello stesso momento per infettare me”, aveva detto nella spiegazione – video l’assessore.

Dopo la pubblicazione su TPI della sua esilarante spiegazione, l’assessore ha condiviso sui suoi canali social un nuovo video (qui sopra) in cui attacca la stampa e l’opposizione, e dice: “Cari Majorino e TPI dormite sonni tranquilli”, sostenendo che saremmo solo degli “pseudo giornalisti in cerca di visibilità”. Qui l’editoriale del direttore di TPI Giulio Gambino in risposta alle parole dell’assessore.

